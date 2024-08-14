Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Tawoon Al Nassr maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Al Tawoon Al Nassr maçı hangi kanalda? Al TawoonAl Nassr Arabistan Süper Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Al TawoonAl Nassr maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Al TawoonAl Nassr maçını hangi kanal veriyor? İşte Al TawoonAl Nassr maçı yayın bilgisi haberimizde!

AL TAWOONAL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA?

Al TawoonAl Nassr maçı S Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Al TawoonAl Nassr maçını S Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için S Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. S Sports kullanıcıları bu akşamki Al TawoonAl Nassr maçını şifresiz izleyebilecekler.

AL TAWOONAL NASSR MAÇI SAAT KAÇTA?

Al TawoonAl Nassr maçı bu akşam saat 19:15'te başladı.. Maç S Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

AL TAWOONAL NASSR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Al TawoonAl Nassr maçı, Abha'da, Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadyumu'nda oynanıyor.