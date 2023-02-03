Al Fateh–Al Nassr maçı saat kaçta, hangi kanalda? Al Nassr ne zaman, saat kaçta? Al Fateh Al Nassr maçı ne zaman?

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Fateh ve Al Nassr bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Al Fateh –Al Nassr maçının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Al Fateh–Al Nassr maçı saat kaçta, hangi kanalda? Al Nassr ne zaman, saat kaçta? Al Fateh Al Nassr maçı ne zaman? İşte detaylar…