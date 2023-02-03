Al Fateh–Al Nassr maçı saat kaçta, hangi kanalda? Al Nassr ne zaman, saat kaçta? Al Fateh Al Nassr maçı ne zaman?
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Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Fateh ve Al Nassr bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Al Fateh –Al Nassr maçının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Al Fateh–Al Nassr maçı saat kaçta, hangi kanalda? Al Nassr ne zaman, saat kaçta? Al Fateh Al Nassr maçı ne zaman? İşte detaylar…
Al Nassr maçı hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig maçı, Al-Hasa'da, Prince Abdullah bin Jalawi Stadyumu'nda gerçekleşecek. Al Fateh ve Al Nassr bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Al nassr maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Al Fateh–Al Nassr maçı saat kaçta, hangi kanalda? Al Nassr ne zaman, saat kaçta? Al Fateh Al Nassr maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...
Al Fateh –Al Fateh maçı canlı olarak S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.
Al Fateh –Al Fateh maçı, 3 Şubat Cuma günü saat 18.00'da gerçekleşecek.
Al Fateh ve Al Nassr'ın Suudi Arabistan Pro Lig maçı Al-Hasa'da, Prince Abdullah bin Jalawi Stadyumu'nda gerçekleşecek.