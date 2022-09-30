Akrep zehri kaç TL? 1 litre akrep zehri ne kadar ediyor? Akrep zehri fiyatı!

Son zamanlarda artmakta olan akrep yetiştiriciliğinin ardından insanlar Akrep zehri kaç TL? Ve 1 litre akrep zehri ne kadar ediyor? Sorularını merak etmeye ve araştırmaya başladı. Özellikle ülkemizde de yetiştirilmekte olan Akrep zehri kaç TL? Sorusu sık sık araştırılıyor. Peki, Akrep zehri kaç TL? 1 litre akrep zehri ne kadar ediyor?

Akrep zehri kaç TL? Sorusu, özellikle ülkemizde artan akrep yetiştiriciliği ile birlikte, vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında yerini aldı. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne özgü ve dünyadaki tüm akrep ile yılan sokmalarına karşı etkili olan 'Androctonus Crassicauda' cinsi akrepleri yetiştirip, sağımını yapılıyor. Peki, Akrep zehri kaç TL? 1 litre akrep zehri ne kadar ediyor?

AKREP ZEHRİ KAÇ TL?

Tehlikeli olması nedeniyle üretimin zorluğundan dolayı bir o kadar pahalı olan akrep zehrinin ülkemizdeki üretilen akrep zehrinin fiyatı 10 milyon dolar olarak biliniyor. Dünyadaki en pahalı sıvılar arasında yer aldığı bilinen akrep zehri, İlaç sektöründen savunma sanayisine birçok alanda kullanılıyor.