Akın Akınözü kimdir? Akın Akınözü nasıl kilo verdi? Akın Akınözü kaç kilo verdi?

Son zamanlarda fit haliyle dikkat çeken Akın Akınözü'nün kilo verme süreci gündemde. Peki, Akın Akınözü kimdir, nasıl kilo verdi ve kaç kilo verdi? İşte merak edilenlerin cevabı haberin devamında yer alıyor.

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akın Akınözü, 22 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuş olan başarılı Türk oyuncudur. Sanat ve oyunculuk dünyasında kısa sürede kendine sağlam bir yer edinen Akınözü, özellikle 2019 yılında yayın hayatına başlayan ve büyük ilgi gören Hercai dizisindeki Miran Aslanbey karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Bu rolüyle hem Türkiye'de hem de yurtdışında önemli bir hayran kitlesine ulaşmış ve kariyerinde önemli bir sıçrama yapmıştır.

Akın Akınözü, oyunculuğa başlamadan önce akademik hayatına da önem vermiştir. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan oyuncu, disiplinli ve çalışkan kişiliğiyle eğitim hayatını başarıyla tamamlamıştır. Üniversite eğitimi sırasında oyunculuğa olan ilgisi giderek artmış ve bu alanda kendini geliştirmeye karar vermiştir.

Kariyerine dizi ve sinema projelerinde çeşitli roller alarak başlayan Akınözü, özellikle duygusal ve dramatik karakterleri başarıyla canlandırmasıyla dikkat çekmiştir. Hercai dizisindeki Miran rolü, onun oyunculuk kariyerinin dönüm noktası olmuş, performansı eleştirmenlerden tam not almıştır. Dizi, hem Türkiye'de hem de Orta Doğu ve Balkanlar gibi farklı coğrafyalarda da büyük bir izleyici kitlesine ulaşarak Akınözü'nün uluslararası tanınırlığını artırmıştır.

AKIN AKINÖZÜ KAÇ KİLO VERDİ?

35 yaşındaki ünlü isim, geçmişte 130 kilo olduğunu ve yaşadığı aşk acısının kendisini zayıflamaya ittiğini açıkladı. Konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, "130 kiloydum. Aşk acısından kilo verdim. Bir hoşlandığım kız vardı, hala aslında iletişimimiz devam ediyor. Teşekkür ediyorum ona beni daha iyi ben yaptığı için. Akın ile sevgili olmam çok kilolu diye laf etmiş. Sonra döndüm Amerika'ya gittim." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalarla özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan ünlü isim, yaşadığı duygusal süreçlerin fiziksel değişimine de yansıdığını vurguladı. Aşk acısının kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirten oyuncu, hayatındaki zorlukların kendisini daha güçlü ve olgun bir birey haline getirdiğini söyledi.

AKIN AKINÖZÜ NEDEN KİLO VERDİ?

Ayrıca, Akın ile sevgili olmasının önüne "çok kilolu" olduğu gerekçesiyle engel çıkarıldığını da dile getirdi. Tüm bu yaşananların ardından Amerika'ya dönerek yeni bir başlangıç yaptığını ifade etti.