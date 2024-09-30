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Akbank hesaplardan para mı çekildi? Akbank "izinsiz kredi ve para transferi" açıklaması!

Akbank hesaplardan para mı çekildi? Akbank
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Türkiye'de son günlerde Akbank ile ilgili gündeme atılan iddialar sonrası şirket nihai resmi açıklamayı yayınladı. Peki, Akbank hesaplardan para mı çekildi? İşte, Akbank "izinsiz kredi ve para transferi" açıklaması!

Akbank müşterilerinin, mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişim sağlanarak paralarının başka kişilere aktarıldığını ve adlarına çeşitli krediler çekildiği iddiaları gündem olmuştu. Peki, Akbank hesaplardan para mı çekildi? Akbnak "izinsiz kredi ve para transferi" açıklaması nedir?

AKBANK HESAPLARDAN PARA MI ÇEKİLDİ?

Akbank konuyla ilgili de resmi açıklama yaptı. Firma veri sızıntısı iddialarını da net bir dille yalanladı.

Akbank'tan yapılan açıklama şöyle;

"Son günlerde çeşitli yayın organları ve sosyal medya kanallarında paylaşılan, bazı müşterilerimizin uğradığını belirttiği dolandırıcılık mağduriyetlerine istinaden, bankamız ile ilgili gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı haberlerle ilgili açıklamamızı bilgilerinize sunarız.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, bankamız sistemlerinde güvenlik açığı ve/veya veri sızıntısı bulunduğuna dair iddialar kesinlikle asılsızdır.

Müşterilerimize, veri güvenliği prensiplerini gözeterek ve gelişen teknolojiye uygun standartlarda hizmet sunmak bankamızın birinci önceliğidir. Bu çerçevede, bankamız, bilgi sistemleri, bilgi ve veri güvenliği ile ilgili olarak başta Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler, müşterilerimizin kişisel verilerinin korunması için KVKK ve ilgili alt düzenlemeler kapsamında gerekli ve her türlü idari ve teknik güvenlik tedbirlerini almakta ve sağlamaktadır."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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