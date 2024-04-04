Üye Girişi
Haberler

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 4-5 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

04.04.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 43,49 TL
  • Motorin TL/lt: 42,03 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 42,08 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 31,57 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 27,23 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da 4 Nisan 2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir (Türkiye Petrolleri):

İLÇEKURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT)GAZ YAĞI (TL/LT)TP MOTORİN (TL/LT)MOTORİN (TL/LT)KALORİFER YAKITI (TL/KG)FUEL OIL (TL/KG)Y.K. FUEL OIL (TL/KG)TPGAZ
ISTANBUL - ANADOLU43,3835,8041,9741,9231,7327,4123,4122,02
ISTANBUL - AVRUPA43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
ADALAR43,3735,7941,9641,9131,7227,4023,4022,02
ARNAVUTKOY43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
ATASEHIR43,3835,8041,9741,9231,7327,4123,4122,02
AVCILAR43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
BAGCILAR43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
BAHCELIEVLER43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
BAKIRKOY43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
BASAKSEHIR43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
BAYRAMPASA43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
BESIKTAS43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
BEYKOZ43,3835,8041,9741,9231,7327,4123,4122,02
BEYLIKDUZU43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
BEYOGLU43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
BUYUKCEKMECE43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
CATALCA43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
EMINONU43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
ESENLER43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
ESENYURT43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
EYUP43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
FATIH43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
GAZIOSMANPASA43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
GUNGOREN43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
KADIKOY43,3835,8041,9741,9231,7327,4123,4122,02
KAGITHANE43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
KARTAL43,3735,7941,9641,9131,7227,4023,4022,02
KUCUKCEKMECE43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
MALTEPE43,3735,7941,9641,9131,7227,4023,4022,02
PENDIK43,3735,7941,9641,9131,7227,4023,4022,02
SARIYER43,4835,8142,0642,0131,7427,4223,4222,49
SILE43,3735,7941,9641,9131,7227,4023,4022,02
SILIVRI43,4835,8142,0642,0131,7427,4223,4222,49
SISLI43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
SULTANBEYLI43,3735,7941,9641,9131,7227,4023,4022,02
TUZLA43,3735,7941,9641,9131,7227,4023,4022,02
UMRANIYE43,3835,8041,9741,9231,7327,4123,4122,02
USKUDAR43,3735,7941,9641,9131,7227,4023,4022,02
ZEYTINBURNU43,3835,8041,9741,9231,7327,4123,4122,49
ZEYTINBURNU43,4835,8042,0542,0031,7327,4123,4122,49
Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Gündem Otomobil Finans Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

NO Pelicans Orlando Magic NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 5 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! NO Pelicans Orlando Magic NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 5 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Başakşehir Beşiktaş maçı CANLI izle! 4 Nisan Başakşehir BJK maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 4-5 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 4-5 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? İnci Taneleri yeni bölüm yok mu, yeni bölüm yayınlanmayacak mı? İnci Taneleri neden yok, İnci Taneleri yayınlanmayacak mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda 28. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Nisan Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sakla Beni 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Nisan Sakla Beni yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Aldatmak 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Nisan Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kül Masalı 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Nisan Kül Masalı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Survivor kim elendi? 4 Nisan Perşembe Survivor'da kim elendi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İmamoğlu: Tuzla Belediye Başkanı 2 Nisan günü 62 milyonluk ihale yapıp birilerine vermiş

İmamoğlu: Tuzla Belediye Başkanı 2 Nisan günü 62 milyonluk ihale yapıp birilerine vermiş
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'un Van'daki mazbata krizine yönelik sözlerine en sert tepki AK Parti içinden geldi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'un Van'daki mazbata krizine yönelik sözlerine en sert tepki AK Parti içinden geldi
Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı! Tebrik için gelen personeli 'Hadi görevinizin başına' diyerek gönderdi

Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı! Tebrik için gelen personeli "Hadi görevinizin başına" diyerek gönderdi
Özgür Özel: Artık birinci partiyiz, Cumhurbaşkanını aramak bana düşer

Özgür Özel: Artık birinci partiyiz, Cumhurbaşkanını aramak bana düşer
CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl mazbatasını aldı

CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl mazbatasını aldı
İsrail medyası: İran'ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor

İsrail medyası: İran'ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor
title