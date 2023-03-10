AK Parti üye sayısı 2023! AK Parti'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç?

Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından AK Parti'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, AK Parti üye sayısı!

Ak Parti üye sayısı! Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından Ak Parti'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, AK Parti üye sayısı haberimizde...

AK PARTİ ÜYE SAYISI



AK Parti üye sayısı Ocak 2023 itibari ile 11 milyon 241 bin 230 kişidir.

Partilerin üye sayıları şu şekildedir:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 11.241.230

Cumhuriyet Halk Partisi: 1.369.430

İyi Parti: 617.513

Milliyetçi Hareket Partisi: 464.092

Yeniden Refah Partisi: 269.391

Saadet Partisi: 265.738

Demokrasi ve Atılım Partisi: 177.454

Gelecek Partisi: 76.182

Türkiye Değişim Partisi: 50.051

Halkların Demokratik Partisi: 45.302

Zafer Partisi: 25.535

Memleket Partisi: 25.132

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