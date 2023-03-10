AK Parti üye sayısı 2023! AK Parti'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç?
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Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından AK Parti'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, AK Parti üye sayısı!
Ak Parti üye sayısı! Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından Ak Parti'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, AK Parti üye sayısı haberimizde...
AK PARTİ ÜYE SAYISI
AK Parti üye sayısı Ocak 2023 itibari ile 11 milyon 241 bin 230 kişidir.
Partilerin üye sayıları şu şekildedir:
- Adalet ve Kalkınma Partisi: 11.241.230
- Cumhuriyet Halk Partisi: 1.369.430
- İyi Parti: 617.513
- Milliyetçi Hareket Partisi: 464.092
- Yeniden Refah Partisi: 269.391
- Saadet Partisi: 265.738
- Demokrasi ve Atılım Partisi: 177.454
- Gelecek Partisi: 76.182
- Türkiye Değişim Partisi: 50.051
- Halkların Demokratik Partisi: 45.302
- Zafer Partisi: 25.535
- Memleket Partisi: 25.132
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Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023