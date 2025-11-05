Haberler

Ajax Galatasaray maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

Ajax Galatasaray maçı tek maç mı, rövanşı var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ajax ile Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi canlı izlemek için maçın başlama saati, yayıncı kanal bilgisi ve yayının şifresiz olup olmayacağı gibi detayları araştırıyor. Peki, Ajax Galatasaray maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Sporseverler, karşılaşmayı ekran başında takip edebilmek adına maçın yayın saati, hangi kanalda olacağı ve şifreli mi şifresiz mi yayınlanacağı konularında bilgi edinmek istiyor. Ajax Galatasaray maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

AJAX – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile Galatasaray, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü karşı karşıya geliyor. Futbol tutkunları, dev mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Karşılaşma TRT 1 ve İçtimai TV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

TRT 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORMLARI

Ajax–Galatasaray karşılaşmasını şifresiz izlemek isteyen futbolseverler için TRT 1 çeşitli platformlarda yer alıyor. TRT 1; Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallarda izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın sunulacak.

İÇTİMAİ TV CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORMLARI

Mücadeleyi İçtimai TV ekranlarından izlemek isteyenler, yayın detaylarını da öğrenmek isteyebilir. İçtimai TV, Azerspace 46E uydusu üzerinden yayın yapıyor. Kanal, şifreli olarak Türksat ve internet üzerinden izlenebilecek.

AJAX – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecana sahne olacak Ajax–Galatasaray mücadelesi, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü oynanacak.

AJAX – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

AJAX – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ajax ile Galatasaray arasındaki dev mücadele, Hollanda'nın Amsterdam kentinde yer alan Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak.

AJAX GALATASARAY MAÇI TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

Ajax Galatasaray maçı tek maç olarak oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Spor
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi soruldu: Yargı ne derse o olur

Ne diyeceği merak konusuydu! Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'nun ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu

Ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu
Murat Ülker ve Rahmi Koç'un mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkatlerden kaçmadı

İki milyarderin mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkat çekti
Fatih Ürek'in sağlık durumunda yeni gelişme: Gözlerini açıp kapattı

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Doktordan 79 yaşındaki kadına korkunç tuzak! Bakımevinden valiz dolusu para çıktı

Doktordan 79 yaşındaki kadına korkunç tuzak! Valiz dolusu para çıktı
Kılıçdaroğlu'nun ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu

Ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor

Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Van'da çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor

Türkiye'de çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor
Ahmet Çakar Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti

Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Gülben Ergen ABD'de bornozuyla hamburgerciye gitti

Ünlü şarkıcı acıkınca bornozuyla hamburgerciye koştu
Hasan İmamoğlu'na MASAK raporuna giren 4 daire soruldu

Hasan İmamoğlu'na MASAK raporuna giren 4 daire soruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.