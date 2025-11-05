Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Sporseverler, karşılaşmayı ekran başında takip edebilmek adına maçın yayın saati, hangi kanalda olacağı ve şifreli mi şifresiz mi yayınlanacağı konularında bilgi edinmek istiyor. Ajax Galatasaray maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

AJAX – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile Galatasaray, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü karşı karşıya geliyor. Futbol tutkunları, dev mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Karşılaşma TRT 1 ve İçtimai TV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

TRT 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORMLARI

Ajax–Galatasaray karşılaşmasını şifresiz izlemek isteyen futbolseverler için TRT 1 çeşitli platformlarda yer alıyor. TRT 1; Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallarda izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın sunulacak.

İÇTİMAİ TV CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORMLARI

Mücadeleyi İçtimai TV ekranlarından izlemek isteyenler, yayın detaylarını da öğrenmek isteyebilir. İçtimai TV, Azerspace 46E uydusu üzerinden yayın yapıyor. Kanal, şifreli olarak Türksat ve internet üzerinden izlenebilecek.

AJAX – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecana sahne olacak Ajax–Galatasaray mücadelesi, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü oynanacak.

AJAX – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

AJAX – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ajax ile Galatasaray arasındaki dev mücadele, Hollanda'nın Amsterdam kentinde yer alan Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak.

AJAX GALATASARAY MAÇI TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

Ajax Galatasaray maçı tek maç olarak oynanacak.