AIN hangi ülke? Sporcularda AIN ne demek?

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele devam ediyor. Mücadele eden bazı sporcularda görülen AIN ifadesi dikkatleri çekiyor. Peki, AIN hangi ülke? Sporcularda AINne demek?

SPORCULARDA AIN NE DEMEK?

AIN : Bireysel Tarafsız Sporcular

Bireysel Tarafsız Sporcu olarak etkinliklerde yarışmasına izin verilirken, bu sporcuların kategorisi "AIN" olarak belirtiliyor. AIN Bireysel Tarafsız Sporcular'ı ifade eden spor terimidir.