AIN hangi ülke? Sporcularda AIN ne demek?
2024 Avrupa Güreş Şampiyonası, 12-18 Şubat 2024 tarihlerinde Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenecek bir güreş yarışmasıdır. Yarışma hakkında detaylar araştırılırken AIN hangi ülke? Sporcularda AIN ne demek merak edildi.
Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele devam ediyor. Mücadele eden bazı sporcularda görülen AIN ifadesi dikkatleri çekiyor. Peki, AIN hangi ülke? Sporcularda AINne demek?
SPORCULARDA AIN NE DEMEK?
AIN : Bireysel Tarafsız Sporcular
Bireysel Tarafsız Sporcu olarak etkinliklerde yarışmasına izin verilirken, bu sporcuların kategorisi "AIN" olarak belirtiliyor. AIN Bireysel Tarafsız Sporcular'ı ifade eden spor terimidir.