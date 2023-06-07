Ailecek Şaşkınız oyuncuları kimler? Ailecek Şaşkınız filmi konusu ne? Ailecek Şaşkınız oyuncu kadrosu!
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Show Tv ekranlarında yayınlanan Ailecek Şaşkınız filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Ailecek Şaşkınız filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Ailecek Şaşkınız filmi oyuncuları kimler? Ailecek Şaşkınız filmi konusu ne? İşte detaylar...
Ailecek Şaşkınız başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı 2018 yapımı Türk komedi filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Ailecek Şaşkınız filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Peki, Ailecek Şaşkınız filmi oyuncuları kimler? Ailecek Şaşkınız filmi konusu ne? Ailecek Şaşkınız filmi oyuncuları! Detaylar haberimizde..
AİLECEK ŞAŞKINIZ KONUSU NEDİR?
Aile şirketinde CEO olan Ferhat şımarık bir adamdır. En yakın arkadaşı ve yardımcısı ise şirketin finans müdürü olan Gökhan'dır. Bu iki kafadar şirket personeline adeta zulmetmektedir. İhale için evde proje yaparken eve hırsız girer ve yakalamak için gelen Elif komisere oracıkta aşık olur. Ancak Elif onun bildiği kızlardan değildir.
AİLECEK ŞAŞKINIZ OYUNCU KADROSU!
Ahmet Kural - Ferhat
Murat Cemcir - Gökhan
Saadet Işıl Aksoy - Elif
Cengiz Bozkurt - Muzaffer
Günay Karacaoğlu - Serap
Çağlar Ertuğrul Doktor - Onay
Bihter Özdemir Dinçel - Betül
Güven Murat Akpınar - Emre
Mustafa Alabora - Zeki
Ayda Aksel - Gamze
Serhat Özcan - Polis Hikmet
Nebil Sayın - Ömer
Cemil Şahin - Hırsız
Yılmaz Gruda - Rıza Bey