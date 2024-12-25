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AİLE DESTEK ÖDEMESİ | Aile destek ödemesi 2025 devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ | Aile destek ödemesi 2025 devam edecek mi?
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Aile destek ödemeleri, sosyal yardım programları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla devlet tarafından sunulan önemli bir yardım türüdür. 2025 yılına yaklaşırken, birçok vatandaş "Aile destek ödemesi 2025'te devam edecek mi?" sorusunu merak ediyor. Peki, aile destek ödemeleri hakkında son durum nedir? İşte detaylar...

Aile Destek Ödemesi ihtiyaç sahibi hanelere devlet tarafından verilen bir sosyal yardım türüdür. Aile destek ödemesinin 2025 yılında devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Vatandaşlar, aile destek ödemesi yapılacak mı? Aile destek ödemesi devam edecek mi? Aile destek ödemesi kimlere veriliyor? Detaylar haberimizde...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 DEVAM EDECEK Mİ?

2025 yılında Aile Destek Ödemesinin devam edip etmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Programın uzatılması veya sona erdirilmesiyle ilgili yeni bir karar alındığında, ilgili duyurular resmi kanallar aracılığıyla paylaşılacaktır.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ | Aile destek ödemesi 2025 devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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