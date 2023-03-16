Star Tv ekranlarında yayınlanan Aile Arasında filminin karakterleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile Arasında filminin karakterlerinden Behiye merak konusu oldu. Peki, Aile Arasında Behiye kimdir? Ayta Sözeri hangi dizilerde oynadı? Aile Arasında Behiye karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın yer aldığı Aile Arasında filmi Star Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Türk komedi filmleri arasında yer alan Aile Arasında'nın oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Aile Arasında filminin karakterlerinden Behiye'yi canlandıran ünlü araştırılıyor. Peki, Aile Arasında oyuncuları kimler? Aile Arasında karakterleri kim, gerçek adı ne? Detaylar haberimizde...

AİLE ARASINDA FİLMİNİN KONUSU NE?

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle karşılaşır ve komşu olurlar. Solmaz'ın kızı Zeynep, Adanalı zengin bir ailenin oğluyla evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür...

AİLE ARASINDA OYUNCU KADROSU!

Engin Günaydın

Demet Evgar

Erdal Özyağcılar

Devrim Yakut

Fatih Artman

Şevket Çoruh

Gülse Birsel

Derya Karadaş

Devin Özgür

AİLE ARASINDA BEHİYE KİMDİR?

Aile Arasında Behiye karakterini Ayta Sözeri canlandırmaktadır. Ayta Sözeri, 31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğmuştur. Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı.