Spor muhabiri Ferhat Kızıltaş'ın haberine göre, Kerem Demirbay'ın babası ile Ahmet Kutucu'nun annesi teyze çocuklarıdır. Yani iki futbolcu, aile bağlarıyla birbirine bağlıdır. Ahmet Kutucu ve Kerem Demirbay akraba mı?

AHMET KUTUCU VE KEREM DEMİRBAY AKRABA MI?

Her iki oyuncu da Almanya'da doğup büyümüş ve futbol kariyerlerine burada başlamıştır. Zonguldaklı bir ailenin çocuğu olan Ahmet Kutucu, Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde dünyaya gelmiş ve burada futbol eğitimini almıştır. Kerem Demirbay ise Almanya'nın Herten şehrinde doğmuş ve uzun yıllar Almanya'da top koşturmuştur.

GALATASARAY'DA AKRABA BULUŞMASI

Ahmet Kutucu'nun Galatasaray'a transferiyle birlikte, iki akraba futbolcu aynı takımda buluşmuş oldu. Bu durum, hem taraftarlar hem de futbol camiası tarafından ilgiyle karşılandı. Almanya'da yaşayan Ahmet Kutucu'nun ailesinin, Galatasaray-Konyaspor maçı için İstanbul'a geldiği de öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İki futbolcunun akraba çıkması, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Taraftarlar ve futbolseverler, bu beklenmedik akrabalık bağı hakkında çeşitli yorumlar yaparak şaşkınlıklarını ve memnuniyetlerini dile getirdiler.