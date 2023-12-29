Ahmet Ağaoğlu kimdir? Ahmet Ağaoğlu kaç yaşında, nereli? Ahmet Ağaoğlu hayatı ve biyografisi!

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AHMET AĞAOĞLU KİMDİR?

Doğum: 1957 (66 yıl yaşında), Trabzon,

Ahmet Ali Ağaoğlu (d. 27 Haziran 1957, Sürmene) Türk iş insanı ve spor yöneticisi. Eski Trabzonspor, Kulüpler Birliği ve Türkiye Golf Federasyonu Başkanı.

Yaşamı

Ahmet Ağaoğlu, Trabzon'un Sürmene ilçesinin Fidanlı köyünde doğdu. Kabataş Erkek Lisesinde öğrenim gördükten sonra 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesinden mezun oldu.

2000 yılında Türkiye Golf Federasyonu Başkanı seçildi ve 24 Ocak 2001'de görevine başladı.

8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda Trabzonspor'un 17. başkanı oldu.

8 Temmuz 2021'de Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.

3 Mart 2023'te Trabzonspor başkanlığından istifa etti