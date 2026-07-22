Ağrı'da Spor Seferberliği: 7'den 70'e Zirveye Projesi Rekorlarla İlerliyor

Ağrı Valiliği himayelerinde; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 24 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren "Ağrı İli Gençlik ve Spor Faaliyet Planı", şehir tarihinin en kapsamlı spor ve gençlik hareketine dönüştü. "7’den 70’e Zirveye" mottosuyla yola çıkan eylem planı; sporu tabana yaymak, kulüp kapasitelerini artırmak, altyapıyı güçlendirmek ve her yaş grubuna erişmek amacıyla başlattığı tüm projelerde ilk yarıyıl verilerini açıkladı.

İşte Ağrı'nın çehresini değiştiren dev plandaki tüm projeler, ulaşılan güncel rakamlar ve hedefler:

1. Gençlik ve Spor Eğitim Projelerinde Rekor Başarılar

“Spora İlk Adım” Projesi: 2025 yılında 650 öğrencinin yararlandığı projede, 2026 yılı hedefi 1.310 katılımcı olarak belirlenmişti. Kısa sürede 3.195 öğrenciye ulaşılarak yıl sonu hedefi katlanarak aşıldı.

GSB Spor Okulları: 2025 yılında 5.800 öğrenciye hizmet veren okullarda, 2026 hedefi olan 7.075 rakamı geride bırakıldı ve güncel durumda 9.486 katılımcıya ulaşılarak büyük bir başarıya imza atıldı.

Gençlik Merkezi Üye Sayısı: 2025 yıl sonu itibarıyla 50.936 olan üye sayısı, 2026 yılı için konulan 54.000 hedefini aşarak 57.772’ye ulaştı.

2. Okullarda Devrim: "AGÂH Modeli" ve Okul Sporları

Ağrı'da spor altyapısından faydalanamayan tek bir okul bırakmamak amacıyla hayata geçirilen AGÂH (Ağrılı Gençler, Aktif Hayatlar) Modeli, kurumlar arası örnek bir iş birliği sergiliyor. Model kapsamında okul bahçeleri ve kapalı alanlar modern spor sahalarına dönüştürülüyor; antrenör görevlendirmeleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, okul koordinasyonu ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

3. Sporcu ve Kulüp Altyapısı Güçleniyor

Faal Lisanslı Sporcu Sayısı: 2025 sonunda 6.452 olan faal sporcu sayısı 7.534'e yükseldi.

Sporcu Kartı Sayısı: 2025 yılsonundaki 11.901 rakamı, 16.350 olan 2026 hedefinin eşiğine gelerek 15.735’e ulaştı.

Aktif Spor Kulübü Sayısı: 2025 sonunda 68 olan kulüp sayısı, 120 olan yıl sonu hedefi doğrultusunda artış göstererek 77’ye yükseldi.

Madalya Sayısı: Ağrılı sporcular 2026 yılı için belirlenen ilk altı ayda 92 madalya hedefinin şimdiden 52’sini (32’si ulusal/uluslararası) kazanarak %56,5'lik başarı dilimine ulaştı.

4. Tesisleşme Atağı ve İki Yeni Spor Branşı

Şehrin ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilmesi amacıyla yürütülen altyapı çalışmalarında vites artırıldı. Bu kapsamda Tutak, Patnos ve Merkez ilçelerinde planlanan 3 büyük spor tesisi yatırımının ihale süreci tamamlanarak yapım çalışmalarına başlandı. Altyapı yatırımlarının yanı sıra şehre tahsis edilen 8 yeni antrenör kadrosunun mülakat süreci devam ediyor. Bu alımla birlikte, Ağrı'da daha önce aktif faaliyeti bulunmayan okçuluk ve karate branşları ilk kez resmi olarak faaliyete geçirilecek.

Şehir, bu güçlü altyapı sayesinde 2026 yılı içinde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, ANALİG Grup Müsabakaları ve YURTLİG Grup Müsabakaları’na başarıyla ev sahipliği yaptı.

5. Sosyal Sorumluluk: Çocuklar Kayakla Buluştu

Eylem planının en anlamlı halkalarından birini dezavantajlı çocuklar oluşturdu. Denetimli serbestlik tedbiri altındaki çocukların sportif faaliyetlere katılımını artırmak, onları suça eğilimden uzaklaştırmak ve topluma kazandırmak adına özel etkinlikler düzenlendi. Gençlik merkezleriyle entegre edilen çocuklar, Ağrı'nın kış sporları potansiyeliyle birleştirilerek kayak branşıyla buluşturuldu.

6. "Bağımlılıkla Mücadele" ve Çevre Bilinci Ön Planda

Gençlik merkezleri bünyesinde gönüllülük faaliyetleri de en üst seviyeye çıkarıldı. 2026 yılının “Bağımlılıkla Mücadele Yılı” ilan edilmesi kapsamında, bu yıl farkındalık çalışmalarına ağırlık verildi. Gönüllü gençler kurdukları stantlarla binlerce vatandaşı bağımlılık konusunda bilgilendirdi. Çalışmalarda çevre bilinci ve geri dönüşüm temalı etkinlikler de yoğun şekilde işlendi.

7. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesinde Büyük Yaz Atağı Başlıyor

Ağrı'da su sporlarına olan ilgiyi artırmak amacıyla yürütülen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesinde, 2025 yılında ulaşılan 9.854 öğrencilik başarının ardından, 2026 yılı için çıta daha da yükseltilerek 12.050 katılımcı hedeflendi. Dönem başında mevcut yüzme havuzlarında gerçekleştirilen kapsamlı modernizasyon, bakım-onarım çalışmaları ve ilçelerdeki portatif havuzların hava şartlarına bağlı hazırlık süreçleri titizlikle tamamlandı. Altyapının tamamen yenilenmesiyle birlikte bugüne kadar 3.733 öğrenciye güvenli ve modern alanlarda eğitim verildi. Havuzların tam kapasiteyle ve yenilenmiş yüzüyle hizmete girmesiyle birlikte, önümüzdeki süreçte planlanan büyük yüzme seferberliği sayesinde hedef odaklı çalışmalara tam gaz devam edileceği bildirildi.

Ağrı, tüm kurumlarının koordinasyonu ve "7'den 70'e Zirveye" vizyonuyla, sporu her yaştan vatandaşı için ulaşılabilir kılmaya ve sürdürülebilir bir spor ekosistemi inşa etmeye kararlılıkla devam ediyor.

Kaynak: Haber Platformu