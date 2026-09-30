Ağrı'da spor yatırımları protokolü imzalandı, Doğubayazıt'a sporcu fabrikası

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Ağrı’da spor altyapısının güçlendirilmesi ve gençlerin sporla daha fazla buluşturulması amacıyla önemli yatırımlar için protokol imzalandı.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Spor Toto Teşkilatı Başkan Vekili Metin Ayvazoğlu, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi’nin katılımıyla, kentte hayata geçirilecek spor yatırımlarına ilişkin protokol imza altına alındı. İmzalanan protokol kapsamında Ağrı ve ilçelerinde spor altyapısına önemli katkılar sunacak projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda; Doğubayazıt Sporcu Fabrikası Taşlıçay’a 250 seyirci kapasiteli spor salonu Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu yerleşkesine Bireysel Sporcu Merkezi Ağrı Spor’a destek çalışmaları gerçekleştirilecek. Hayata geçirilecek yatırımlarla birlikte Ağrı’nın spor altyapısının daha da güçlendirilmesi, gençlerin farklı spor branşlarına yönlendirilmesi ve yetenekli sporcuların kendilerini geliştirebilecekleri modern imkânlara kavuşması hedefleniyor.

Özellikle Doğubayazıt Sporcu Fabrikası ile Taşlıçay’daki spor salonunun ilçelerdeki gençlerin sportif faaliyetlere katılımını artırması beklenirken, Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu yerleşkesinde oluşturulacak Bireysel Sporcu Merkezi’nin de bireysel branşlarda mücadele eden sporcular için önemli bir altyapı oluşturması amaçlanıyor. Ağrı’nın spor alanındaki potansiyelini daha ileriye taşımayı hedefleyen yatırımların, kentte yeni sporcuların yetişmesine ve gençlerin spora olan ilgisinin artmasına katkı sunması bekleniyor. Yetkililer, protokol kapsamında gerçekleştirilecek yatırımların Ağrı’ya ve gençlere hayırlı olmasını diledi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu