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Ağrı'da AGÂH Projesi kapsamında 171 okula 22 bin 200 spor malzemesi ulaştırıldı

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Ağrı'da AGÂH Projesi kapsamında 171 okula 22 bin 200 spor malzemesi ulaştırıldı
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Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, il protokolü ve gençlerin katılımıyla AGÂH Spor Okulları Projesi kapsamında malzeme dağıtım programına katıldı. İl genelindeki 171 okula 22 bin 200 spor malzemesi ulaştırıldı; toplam destek 15 milyon TL.

Agri Valisi Dr. Önder Bozkurt, il protokolü ve gençlerimizin katılımıyla AGÂH Spor Okulları Projesi kapsamında malzeme dağıtım programına katıldı.

Öğrencilerimizin sportif faaliyetlere katılımını artırmak, gençlerimizin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Ağrılı Gençler Aktif Hayatlar” (AGÂH) Projesi ile ilimiz genelindeki gençlerimizi sporla buluşturuyoruz.

İstiyoruz ki ilimizin hangi köyünde, hangi ilçesinde, hangi mahallesinde olursa olsun her bir gencimizin spor yapabileceği imkânı olsun; gençlerimiz yeteneklerini keşfetsin, bir spor dalında kendisine hedef koysun ve o hedefin peşinden kararlılıkla yürüsün. Ağrı  valiligi himayesinde, İl Özel İdaresi destekleriyle, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün ortaklığında yürütülen proje kapsamında, il genelindeki 171 ilkokul, ortaokul ve liseye 62 kalemden oluşan 22 bin 200 adet spor malzemesi ulaştırıldı

Toplam 15 milyon TL değerindeki bu destekle okulların sportif altyapısını güçlendiriyor, gençlerin sporla daha güçlü bir şekilde buluşmasına katkı sağlıyoruz denildi

Gençlerin geleceğine, yeteneklerine ve hayallerine yatırım yapmaya; sporun birleştirici gücüyle daha sağlıklı, özgüvenli ve güçlü nesiller yetişmesine katkı sunmaya devam ediyoruz.

AGÂH Projesi’nin hayata geçirilmesinde emeği bulunan İl Özel İdaremize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz denildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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