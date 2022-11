Adnan Oktar kimdir? sorusu merak ediliyor. İsmini sıklıkla duyduğumuz kişilerden bir tanesi de Adnan Oktar. Vatandaşlar arama motorlarında Adnan Oktar kimdir? sorularını araştırıyor. Adnan Oktar kimdir? Adnan Oktar kaç yaşında, nereli? Adnan Oktar hayatı ve biyografisi!

ADNAN OKTAR KİMDİR?

Adnan Oktar (d. 2 Şubat 1956, Ankara), Türk dinî cemaat lideri, araştırmacı ve yazar. Adnan Oktar Cemaatiyle birlikte hazırladığı kitaplarda kullandığı mahlas Harun Yahya'dır. Kamuoyunda Adnan Hoca olarak tanınmıştır. Taraftarları Adnan yerine Ahmet ismini de kullanmıştır.

Cemaati ile birlikte ateizm, Darwinizm ve Siyonizm karşıtı görüşlerini savunduğu kitaplar ve belgeseller hazırlamıştır. 2007 yılında, İslami yaratılışçılığı savunan Yaratılış Atlası adlı kitabının binlerce kopyasını, Amerikalı bilim adamlarına, Kongre üyelerine ve bilim müzelerine göndermiştir. Millî Gazete ve Akit gazetesinde bir dönem yazıları yayımlanmıştır. Çeşitli basın organlarında işlediği iddia edilen bazı suçlarla gündeme gelmiştir.11 Temmuz 2018'de Adnan Oktar ve beraberindeki 176 kişi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocukların cinsel istismarı" ve "cinsel saldırı" dahil birçok suç iddiasıyla gözaltına alınmış ve 18 Temmuz 2018'de çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştır. Önce Metris Cezaevi'ne konulmuş, daha sonra Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmiştir.

Harun Yahya mahlasıyla 300 adet kitap yazdı. 70'den fazla dile tercüme edildi. Harun ve Yahya peygamberlerin adlarından türettiği Harun Yahya takma adıyla çok sayıda biyolojik evrim karşıtı kitap hazırladı. Adnan Oktar gurubuna bağlı internet siteleri, Tv ve değişik yayın araçlarıyla başlıca mehdilik, mehdi devri, evrim, yaratılış, ahir zaman, mesih, İsa'nın dönüşü gibi konularda yayın yapmaktadır. Adnan Oktar kendisinin de Hz. Muhammed'in soyundan geldiğini iddia etmektedir. Bilim Araştırma Vakfı (BAV)'nın kurucusudur. Milli Gazete ve Akit Gazetesi'nde bir dönem yazıları yayımlanmıştır. 1993 yılında Eskişehir Hava Hastanesi'nden aldığı "askerliğe elverişli değildir" raporuyla askere alınmadı. 18 Ağustos 2000 tarihinde bedelli askerlikten yararlanarak bedeli ödemiş ve terhis belgesini almıştır.

Bilim Araştırma Vakfı fahri başkanı Adnan Oktar tarafından Harun Yahya mahlasıyla hazırlanan yaratılış ve evrim ile ilgili iddiaları için yazdığı "Yaratılış Atlası" isimli kitabına çok sayıda akademisyen bilim insanının katıldığı bir çalışmanın ürünü olan 450 sayfalık "Harun Yahya Safsatası ve Evrim Gerçeği" isimli bir kitap ile cevap verilmiştir. Adnan Oktar topluluğa bağlı yayın organlarının yayın çizgileri özellikle islami kesim tarafından ciddi eleştirilere maruz kalmaktadır. Özellikle Adnan Oktar ve "Kedicikler" olarak tabir edilen kadınlarla birlikte gerçekleştirdiği sohbetler ve burada ortaya çıkan dialoglar dindar kesim tarafından tepkiyle karşılanmaktaydı.

ADNAN OKTAR'IN YAZDIĞI KİTAPLAR

Adnan Oktar'ın Harun Yahya ve Cavit Yalçın müstear isimlerini kullanarak basılmış olan eserleri şöyledir:

Evrim Aldatmacası, Hücredeki Mucize, Gözdeki Mucize, Örümcekteki Mucize, Sivrisinek Mucizesi, Karınca Mucizesi, Savunma Sistemi Mucizesi, Allah Akılla Bilinir, Dünya Hayatının Gerçeği, Zamansızlık ve Kader Gerçeği, Kavimlerin Helakı, Düşünen İnsanlar İçin, Evrenin Yaratılışı, Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin, Evrimcilerin İtirafları, Canlılardaki Fedakarlık ve Akılcı Davranışlar, Bitkilerdeki Yaratılış Mucizesi, Çocuklar Darwin Yalan Söyledi!, Derin Düşünmek, Allah'ın Renk Sanatı, Atom Mucizesi, Doğadaki Tasarım, Balarası Mucizesi, Darwinizm'in Sonu, Sonsuzluk Başlamış Durumda, Altınçağ, Kuran Bilime Yol Gösterir, Çözüm Kuran Ahlakı, Kuran Mucizeleri, Hayatın Gerçek Kökeni ve Darwinizm'in Karanlık Büyüsü adlı kitapları ve Adamlık Dini, Allah'ın İsimleri, Allah İçin Yaşamak, Cahiliye Toplumunu Terk Etmek, Cennet, Gerçeği Düşündünüz Mü?, Gözardı Edilen Kuran Hükümleri, Kıyamet Günü, Kuran'da Hicret, Kuran Ahlakı, Kuran Bilgisi, Kuran'da Dua, Kuran Fihristi, Kuran'da Münafık Karakteri, Kuran'da Tebliğ ve Tartışma, Kuran'da Temel Kavramlar, Kuran'da Vicdanın Önemi, Kuran'dan Cevaplar, Münafığın Sırları, Ölüm Kıyamet Cehennem, Resullerin Mücadelesi, Sakın Unutmayın, Şeytan, Şeytan'ın Enaniyeti, Şirk, Kuran'dan Genel Bilgiler, İmanı Çabuk Anlamak 1-2-3, Kuran'ın Hayata Sunduğu Güzellikler, Allah'ın Güzelliklerinden Bir Demet 1-2-3-4, Dinsizliğin İlkel Mantığı, Kamil İman, Pişman Olmadan Önce, Resullerimiz Diyor Ki, Müminlerin Merhameti, Allah Korkusu, Dinsizliğin Kabusu, Hz. İsa Gelecek, Kuran'da Sabrın Önemi, Cahiliye Toplumunda İnsan Karakterleri, Alay Denen Zulüm, Kuran'a Göre Gerçek Akıl, Dinsizliğin Dini İle Mücadele, Yusuf Medresesi, İyilerin İttifakı ve İmtihanın Sırrı gibi kitapçıkları yayınlanmış ve birçoğunun birkaç baskısı yapılmıştır. Evrim Aldatmacası, Materyalizmin Çöküşü, Materyalizmin Sonu, Evrim Teorisi, Evrim Teorisi'nin Çöküşü: Yaratılış Gerçeği, Evrimcilerin Yanılgıları 1, Evrimcilerin Yanılgıları 2, Evrimcilerin Yanılgıları 3, Evrimin Mikrobiyolojik Çöküşü, Yaratılış Gerçeği, Atomun Sırları, 20 Soruda Evrim Teorisi'nin Çöküşü ve Darwinizm gibi kitapçıkları da yayınlanmıştır. Ayrıca, Yahudilik ve Masonluk, Yeni Masonik Düzen, Milli Strateji, 'Gizli El' Bosna'da, Soykırım Yalanı, Terörün Perde Arkası, İsrail'in Kürt Kartı, Darwin'in Türk Düşmanlığı, Devlete Bağlılığın Önemi isimli siyasi içerikli kitapları bulunmaktadır.

Yazarın Evrim Aldatmacası (The Evolution Deceit),Kavimlerin Helakı (Perished Nations),Allah Akılla Bilinir (Allah Is Known Through Reason),Kuran Ahlakı (The Moral Values in the Quran),Kuran'da Temel Kavramlar (The Basic Concepts In The Quran),Soykırım Yalanı (The Holocaust Hoax),Düşünen İnsanlar İçin (For Men of Understanding),Dünya Hayatının Gerçeği (The Truth Of The Life Of This World),Derin Düşünmek (Deep Thinking),Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin (Never Plead Ignorance),Karınca Mucizesi (The Miracle In The Ant) adlı kitapları İngilizce'ye, Karınca Mucizesi adlı kitabı ayrıca Urduca'ya, Ölüm- Kıyamet-Cehennem adlı kitabı Lehçe'ye çevrilmiş ve yurtdışında çeşitli yayınevleri tarafından yayınlanmıştır. Yazarın diğer birçok eserinin İngilizce, Rusça, Arnavutça, Lehçe, Boşnakça, Almanca, İspanyolca ve Arapça'ya çevirileri devam etmektedir.