Adı ''Suzy'' olan ve yaklaşık 54 yıl yaşayarak Guinness Dünya Rekorları'na giren hayvan hangisidir?
Guinness Rekorlar Kitabı Suzy hangi hayvan?" sorusu, hem hayvanseverlerin hem de rekor meraklılarının dikkatini çeken ilginç bir konu başlığıdır. Rekorlar kitabına giren bu özel hayvan, uzun ömrüyle dünya çapında adından söz ettirmeyi başardı. Peki, Suzy isimli bu hayvan neydi ve neden rekorlar kitabına girdi?
54 yıl gibi sıra dışı bir ömür süren Suzy, normal yaşam süresinin neredeyse iki katı kadar yaşamış olmasıyla dikkat çekiyor. "Guinness Rekorlar Kitabı Suzy hangi hayvan?" sorusunu soranlar için bu yaşam hikâyesi oldukça şaşırtıcı oluyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bu sorunun cevabı merak ediliyor.
ADI ''SUZY'' OLAN VE YAKLAŞIK 54 YIKL YAŞAYARAK KENDİ TÜRÜNÜN EN YAŞLISI ÜNVANIYLA GUINNESS DÜNYA REKORLARI'NA GİREN HAYVAN HANGİSİDİR?
A) Köpek
B) Tavşan
C) Eşek
D) Ördek
Doğru Cevap: D şıkkıdır.
Suzy, ABD'nin New Mexico eyaletinde yaşayan bir eşekti ve yaklaşık 54 yıl yaşayarak Guinness Dünya Rekorları'na "Dünyanın en yaşlı eşeği" unvanıyla girdi. Ortalama bir eşeğin yaşam süresi 25 ila 30 yıl arasında değişirken, Suzy bu süreyi neredeyse ikiye katladı.