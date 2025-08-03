Adı ''Suzy'' olan ve yaklaşık 54 yıl yaşayarak Guinness Dünya Rekorları'na giren hayvan hangisidir?

54 yıl gibi sıra dışı bir ömür süren Suzy, normal yaşam süresinin neredeyse iki katı kadar yaşamış olmasıyla dikkat çekiyor. "Guinness Rekorlar Kitabı Suzy hangi hayvan?" sorusunu soranlar için bu yaşam hikâyesi oldukça şaşırtıcı oluyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bu sorunun cevabı merak ediliyor.

ADI ''SUZY'' OLAN VE YAKLAŞIK 54 YIKL YAŞAYARAK KENDİ TÜRÜNÜN EN YAŞLISI ÜNVANIYLA GUINNESS DÜNYA REKORLARI'NA GİREN HAYVAN HANGİSİDİR?

A) Köpek

B) Tavşan

C) Eşek

D) Ördek

Doğru Cevap: D şıkkıdır.

Suzy, ABD'nin New Mexico eyaletinde yaşayan bir eşekti ve yaklaşık 54 yıl yaşayarak Guinness Dünya Rekorları'na "Dünyanın en yaşlı eşeği" unvanıyla girdi. Ortalama bir eşeğin yaşam süresi 25 ila 30 yıl arasında değişirken, Suzy bu süreyi neredeyse ikiye katladı.