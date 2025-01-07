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Adem Kılıçcı evli mi, nişanlısından mı ayrıldı?

Adem Kılıçcı evli mi, nişanlısından mı ayrıldı?
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Survivor 2025 yarışmacıları arasında dikkat çeken Adem Kılıçcı, yarışma performansı ve özel hayatıyla merak ediliyor. Peki, Adem Kılıçcı evli mi? Adem Kılıçcı nişanlısından ayrıldı mı? Detaylar...

Survivor 2025 yarışmacılarından Adem Kılıçcı, performansı ve özel hayatı ile dikkat çekiyor. Adem Kılıçcı'in kaç yaşında olduğu, nereli olduğu, evli olup olmadığı ve instagram hesabı merak ediliyor. Adem Kılıçcı evli mi? Adem Kılıçcı nişanlısından ayrıldı mı? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR ADEM KILIÇCI KİMDİR?

Adem Kılıçcı, 1986 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. Spor kariyerine boks yaparak adım atan Kılıçcı, amatör boks alanında Türkiye'yi birçok kez uluslararası arenada temsil etmiştir. Milli sporcu kimliğiyle tanınan Adem, ringlerde gösterdiği başarının yanı sıra Survivor yarışmalarındaki performansıyla da popüler hale gelmiştir.

Adem Kılıçcı, Türk milli boks takımı sporcusu olarak uzun yıllar boyunca Türkiye'yi temsil etti. Amatör boks kariyerinde önemli başarılar elde etti ve adını dünyaya duyurdu.

• 2004 Dünya Üniversitelerarası Boks Şampiyonası: Gümüş madalya kazandı.

• 2007 Dünya Boks Şampiyonası: Bronz madalya kazandı.

• 2013 Akdeniz Oyunları: Altın madalya kazandı.

• 2016 Rio Olimpiyatları: Türkiye'yi temsil etti.

Adem Kılıçcı, profesyonel boks kariyerinde elde ettiği uluslararası başarılar ve Survivor'daki üstün performansıyla tanınan bir sporcu ve televizyon figürüdür. 37 yaşındaki sporcu, hem boks alanında hem de televizyon dünyasında adından sıkça söz ettirmeye devam etmektedir.

ADEM KILIÇCI NİŞANLISINDAN AYRILDI MI?

Adem Kılıçcı daha önce yaptığı açıklamada nişanlısı ile ayrıldıklarını açıklamıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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