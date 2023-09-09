Adana, Kebabın da Lideri, E-Ticaretin De

Kebabıyla ünlü Adana, e-ticarette de lider illerin başında geliyor. Verilere göre Adana hem 2022 hem de 2023'ün ilk 6 ayında en çok e-ticaret yapan iller arasında yer aldı.

Kebabıyla ünlü Adana, e-ticarette de lider illerin başında geliyor. Verilere göre Adana hem 2022 hem de 2023'ün ilk 6 ayında en çok e-ticaret yapan iller arasında yer aldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir, Bursa ve Kocaeli, en çok e-ticaret yapan ilk beş il olurken Ege illerinden Antalya'da mevcut şirketlerin yüzde 55, Kocaeli'nde var olan şirketlerin yüzde 50'si satışını e-ticaretle güçlendirdi. Bu illeri kebabıyla ünlü Adana takip etti. Adana'yı Gaziantep, Mersin ve Kayseri izledi.

Konu hakkında açıklama, sosyal medya pazarlama stratejisti Furkan Talay'dan geldi. Talay, Adana'nın e-ticarette başarı ivmesini her geçen ay yukarıya taşıdığını söyleyerek şunları kaydetti:

"ADANALILAR KEBABI BİLE İNTERNETTEN SATIYOR"

"Yemek siparişi verenlere Adana kebapları, pişmiş olarak servis ediliyor, diğer ürünler gibi. Ama Adana, bu hizmeti bir adım ileri taşımış bir şehir. Adana kebap, Adana'dan ustaların ellerinde hazırlanarak buzlu şekilde e-ticaret sitelerinden Türkiye'nin tüm illerine pişmeye hazır şekilde bile gönderiliyor. Adanalılar, her şeyin ticaretini ustalıkla yapabiliyor. Kebap, Adana'dan İstanbul'a kadar gönderilebiliyor. Adana'ya gitmeden Adana kebabını yerinde yemiş oluyorsunuz yani.

"ANTEP DOLMA VE BAKLAVA, KAYSERİ MANTI GÖNDERİYOR"

Kıyafetten ev aletlerine kadar hem Adana hem de Kayseri ve Gaziantep'ten e-ticaret ürünleri postalanıyor elbette. Ama Antep ve Kayseri de önemli lezzetlerini Türkiye'nin Edirne'den Kars'a tüm illerine pişmeye hazır şekilde gönderiyor. Kayseri, evde yapılmış mantılarını dondurulmuş olarak satarken Antep de baklavasını ve pişmeye hazır dolmalarını internet üzerinden satıyor."