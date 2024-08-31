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Adana Demirspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Adana Demirspor GS golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Adana Demirspor Galatasaray maçı 5-1'lık Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

Adana Demirspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Adana Demirspor GS golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN

Adana Demirspor Galatasaray maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Galatasaray maçı saat 21.45'te başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor Galatasaray maçı bu akşam saat 21.45'te oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Galatasaray maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Adana Demirspor Galatasaray maçı Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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