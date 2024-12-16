Adana Demirspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) ADS BJK geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

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ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ ÖZET

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ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ ÖZET VİDEOSU

ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Adana Demirspor Beşiktaş maçı 2-1'lik Adana Demirspor üstünlüğüyle devam ediyor.

ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMANDI?

Adana Demirspor Beşiktaş maçı 16 Aralık 2024 günü oynandı.

ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.