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Adana Demirspor Başkanı kimdir? Bedirhan Durak istifa mı etti?

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Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu gelişme, kulüp ve taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı. Peki, Adana Demirspor Başkanı kimdir ve Bedirhan Durak neden istifa etti?

Son dönemde yaşanan olaylarla gündeme gelen Bedirhan Durak, Adana Demir spor'un başkanı olarak kulüpte önemli değişimlere imza atmıştı. Ancak Galatasaray maçı sonrası yaşanan gelişmeler istifa kararının fitilini ateşledi. Bu olay sonrası taraftarlar, Bedirhan Durak'ın istifa gerekçesini ve kulübün yeni başkanının kim olacağını merak ediyor. Peki, Adana Demir spor başkanı kimdir? Bedirhan Durak istifa mı etti?

ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI KİMDİR?

Bedirhan Durak, 6 Ekim 2024 tarihinde Adana Demir spor'un yeni başkanı olarak göreve gelen bir iş insanı ve spor yöneticisidir. Durak, Adana Demirspor'un Yönetim Kurulu üyesi olarak uzun yıllar kulübün içinde aktif bir rol oynamış ve takımın başarısı için önemli katkılarda bulunmuştur.

Adana Demirspor Başkanı kimdir? Bedirhan Durak istifa mı etti?

BEDİRHAN DURAK İSTİFA MI ETTİ?

Adana Demirspor Kulübü'nün başkanı Bedirhan Durak, 10 Şubat 2025 tarihinde görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu gelişme, takımın Galatasaray ile oynadığı maçta sahadan çekilmesinin ardından geldi.

Adana Demirspor Başkanı kimdir? Bedirhan Durak istifa mı etti?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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