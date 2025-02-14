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Adana Demirspor Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Adana Demirspor Antalyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Adana Demirspor Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Adana Demirspor Antalyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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Adana Demirspor Antalyaspor Süper Lig maçı kaç kaç? Adana Demirspor Antalyaspor kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Adana Demirspor Antalyaspor canlı maç anlatımı ve Adana Demirspor Antalyaspor kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Adana Demirspor Antalyaspor kaç kaç? Adana Demirspor Antalyaspor canlı maç anlatımı ve Adana Demirspor Antalyaspor kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Adana Demirspor Antalyaspor maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

Adana Demirspor Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Adana Demirspor Antalyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

ADANA DEMİRSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Adana Demirspor Antalyaspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Adana Demirspor Antalyaspor maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ADANA DEMİRSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Antalyaspor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Adana Demirspor Antalyaspor maçı Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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