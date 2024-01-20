ADANA DEMİRSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Adana Demirspor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir?

Adana Demirspor– Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? Sorusu, Adana Demir spor canlı yayın linkini araştırmakta olan kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılmakta. 14 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Adana Demirspor- Ankaragücü spor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Adana Demirspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Adana Demirspor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? İşte Adana Demirspor Ankaragücü canlı yayın linki!

ADANA DEMİRSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI

Adana Demirspor ile Ankaragücü arasındaki Trendyol Süper Lig maçı Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanalları resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak izlenebilmektedir. Buna göre Adana Demirspor – Ankaragücü maçı Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV canlı izleyebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - ANKARAGÜCÜ HANGİ KANALDA?

20 Ocak 2024 tarihinde Adana Demirspor ile Ankaragücü arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır. Maçın başlama saati 19:00'dir. Karşılaşma, Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir. Ligde çıktığı 20 karşılaşmada 29 puan toplayan ve 6. sırada yer alan Adana Demirspor, 24 puanla ligin 12. sırasındaki rakibi karşısında galibiyet arayacak. Maç biletinin fiyatları ise şu şekilde:

"Batı tribün üst 100 TL, batı tribün alt 150 TL, kale arkaları alt 100 TL, kale arkaları üst 80 TL, maraton üst 100 TL, maraton alt 150 TL, güney balkon 150 TL"