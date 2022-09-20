19 Eylül akşamında kızı Banu Ilıcalı ile beraber iken talihsiz bir motor kazası yaşayan Acun Ilıcalı sevenlerini korkuttu. Akşam saatlerinde gelen haber ile Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu merak edildi. Peki, Acun Ilıcalı motor kazası nerede oldu? Acun Ilıcalı kazası ne zaman oldu? Acun Ilıcalı sağlık durumu ne?

Uzun yıllardır televizyon ekranlarında gördüğümüz ve sevilen isim Acun Ilıcalı 19 Eylül akşamı motosiklet kazası geçirdi. Kızı Banu Ilıcalı ile beraber olan Acun Ilıcalı karşıdan ters gelen bir araçla çarpışma sonucu kaza geçirdi. Sevenlerine korkutan haberin ardından Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu merak edildi. Peki, Acun Ilıcalı motor kazası nerede oldu? Acun Ilıcalı kazası ne zaman oldu? Acun Ilıcalı sağlık durumu ne?

ACUN ILICALI MOTOR KAZASI NEREDE OLDU?

19 Eylül akşamı Sarıyer konumunda meydana geldi. Söylentilere göre tersten gelen bir araç ile çarpışıldığı söyleniyor.

ACUN ILICALI KAZASI NE ZAMAN OLDU?

19 Eylül tarihinde Sarıyer konumunda 17:30 civarında gerçekleştiği söyleniyor.

ACUN ILICALI SAĞLIK DURUMU NE?

19 Eylül akşamı motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı ve kızı Banu Ilıca'nın sağlık kontrolleri en hızlı şekilde yapıldı. Banu Ilıca'nın ufak sıyrıklar ile kazayı atlattığı söylenirken Acun Ilıcalı'nın kolunun kırıldığı söylendi. Ameliyata girecek olan Acun Ilıcalı'nın başka bir sağlık sorunu bulunmadığı söyleniyor.

ACUN ILICALI NE ZAMAN AMELİYAT OLACAK?

Takımı olan Hull City'nin yaptığı açıklamaya göre Acun Ilıcalı Salı günü ameliyat olacak. Kolunda kırık olan Ilıcalı'nın Salı günü ameliyat olacağı söyleniyor.