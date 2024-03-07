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Aboubakar Beşiktaş Yönetimi'ne ne dedi? Takıma rest mi çekti?

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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Aboubakar'ın, yönetimle yaşadığı anlaşmazlık sonucu takıma rest çektiği iddia ediliyor. Süper Lig devi Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktıktan sonra geri affettiği yıldız futbolcu Vincent Aboubakar, Galatasaray derbisinde de taraftarlardan tepki alınca takımda kalmaya pek sıcak bakmıyor.

Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar, Galatasaray derbisinde taraftarların tepkisi sonrası, "İstenmediğim yerde durmam" diyerek yönetime restini çekti. Kamerunlu golcünün takımda kalıp kalmayacağı ise merak konusu. Aboubakar Beşiktaş Yönetimi'ne ne dedi? Takıma rest mi çekti?

ABOUBAKAR NE SÖYLEDİ?

Fanatiğin haberine göre, derbi sonrası yönetime ve takım arkadaşlarına dert yanan Aboubakar, "Kadro dışı bırakılacağım bir eylem içinde olmadım. Öyle olsa burada olmazdım. Bu olay, bir hata veya yanlış anlama yüzünden yaşandı. Sonra doğru yol bulundu. Destek beklerken tepki görmeyi hak etmedim. İstenmediğim yerde kalmakta ısrarcı olmayacağım" dedi.

SAMET AYBABA'NIN CEVABI NE OLDU?

Aboubakar'ın bu sözlerinden Beşiktaş Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba da haberdar oldu. Aboubakar ile görüşen Aybaba Kamerunlu golcüye, "Senin işin sahada. Kulaklarını kapat, işini yap. Taraftar yeri geldiğinde herkese böyle tepki gösterebilir. Futbolda bu var. Futbolcunun işi, hepsine sahadaki performansı ile cevap vermek" diyerek moral verdi.

Aboubakar Beşiktaş Yönetimi'ne ne dedi? Takıma rest mi çekti?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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