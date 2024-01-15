Abdülkerim pozisyonu penaltı mı (15 Ocak Pazartesi GS-Kayserispor)?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelede 1-0 Galatasaray önde. Peki, Abdülkerim pozisyonu penaltı mı

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 19 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 2. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Ndombele, Tete, Mertens, Zaha, Halil.

Kayserispor : Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Hasan Ali, Ackah, Karimi, Mehmet Eray, Ramazan, Boa Morte, Bahoken.

ABDÜLKERİM POZİSYONU PENALTI MI?

İlk yarının sonunda Galatasaray ceza sahasında yaşanan pozisyonu hakem elle oynama olarak işaret etti. Ve Kayserispor lehine penaltı verdi. Muslera kullanılan penaltıyı kurtardı.

CANLI ANLATIM

32' Kayserispor'da Ali Karimi, Torreira'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

31' Galatasaray'da teknik direktörü Okan Buruk itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

30' VAR ile görüşen hakem Atilla Karaoğlan, faul kararını onayladı ve oyunun devam etmesini istedi. Skor 1-0.

29' Galatasaray, Mertens'in vuruşuyla golü buldu ancak golün öncesinde Attamah'a faul olduğu gerekçesiyle GOL geçerli sayılmadı.