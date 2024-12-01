Abdülkerim Bardakcı sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek?
Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Eyüpspor maçında bileğinden sakatlandı. Peki, Abdülkerim Bardakcı sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek?
Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, ikas Eyüpspor maçının 37. dakikasında sakatlandı. Abdülkerim, önce kenara değişiklik işareti yaptı. Abdülkerim Bardakcı sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek?
ABDÜLKERİM BARDAKCI SAKATLANDI MI?
Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, ikas Eyüpspor maçının 37. dakikasında sakatlandı. Abdülkerim, önce kenara değişiklik işareti yaptı. Top taca çıkınca bileğini tutarak kendini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Abdülkerim sekerek kenara geldi.
ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?
Abdülkerim Bardakcı (d. 7 Eylül 1994; Meram, Konya) stoper mevkiinde oynayan Türk milli futbolcu. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.
Kulüp kariyeri
Futbola Zonguldakspor altyapısında başlayan Abdülkerim Bardakcı, daha sonra Konyaspor altyapısında oynadı. Burada 2011 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takım kadrosuna dâhil edildi. 24 Haziran 2022 tarihinde Galatasaray'a transfer olmuştur.