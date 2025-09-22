ABD'ye uygulanan ek vergiler kaldırıldı mı? Hangi ürünlerde ek vergi kaldırıldı?

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası yaşandı. Resmî Gazete'de yayımlanan yeni karar ile ABD menşeli bazı ürünlerde uygulanan ek vergiler kaldırıldı. Peki, ABD'ye uygulanan ek vergiler kaldırıldı? Hangi ürünlerde ek vergi kaldırıldı? Otomobil ithalatında ek vergi kaldırıldı mı? İşte, Amerika Birleşik Devletleri menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek vergilere dair tüm detaylar...

ABD'YE UYGULANAN EK VERGİLER KALDIRILDI MI?

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında son yıllarda zaman zaman gerilen ticaret ilişkileri, yeni bir dönüm noktasına girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, ABD menşeli bazı ürünler üzerindeki ek mali yükümlülükler resmen kaldırıldı. Bu karar yalnızca ticari değil, aynı zamanda diplomatik bir mesaj niteliği de taşıyor.

2018 yılında, ABD'nin Türk çelik ve alüminyum ürünlerine ek vergi uygulama kararı sonrası Türkiye'de misilleme olarak bazı ABD ürünlerine ek vergiler getirmişti. Alınan son karar, bu karşılıklı yaptırımların sona erdiğini ve iki ülke arasında yeni bir ticari anlayışın geliştiğini gösteriyor. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ile yürütülen yapıcı müzakerelerin ve Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde sürdürülen süreçlerin bu kararın alınmasında belirleyici olduğu vurgulandı.

Bu gelişme, Türkiye-ABD ticaret hattında normalleşmenin ve karşılıklı fayda esaslı iş birliklerinin artabileceği yeni bir sürecin habercisi olarak değerlendiriliyor.

HANGİ ÜRÜNLERDE EK VERGİ KALDIRILDI?

Kararın en dikkat çeken yönü, kapsamı oldukça geniş olan ürün listesindeki güncellemeler oldu. Özellikle hem bireysel tüketicileri hem de ithalatçı firmaları yakından ilgilendiren birçok üründe uygulanan ek vergiler artık geçerli değil.

Ek verginin kaldırıldığı ürünler arasında alkollü içecekler, otomobiller, makyaj malzemeleri, yaprak tütün, pirinç, plastik ürünler, kozmetik ve bakım ürünleri, kâğıt çeşitleri ve bazı kimyasal hammaddeler yer alıyor. Bu ürünler, hem doğrudan perakende piyasasında hem de sanayi girdisi olarak önemli rol oynayan kalemler.

Özellikle etil alkol ve alkollü içeceklerde uygulanan yüksek oranlı vergilerin kaldırılması, bu alandaki ithalatçılar için ciddi bir maliyet avantajı sağlayabilir. Aynı şekilde kozmetik ve makyaj ürünlerindeki vergi düzenlemesi, sektördeki rekabeti yeniden şekillendirebilir. Tütün ürünleri ve yaprak tütün de kapsam dahilinde yer alıyor; bu durum, iç piyasada fiyat politikalarını etkileyebilir.

Kararın, yalnızca fiyatları değil, ürün çeşitliliğini ve ithalat hacmini de artırması bekleniyor.

OTOMOBİL İTHALATINA EK VERGİ KALDIRILDI MI?

Otomobil ithalatı konusundaki durum biraz daha karmaşık. ABD menşeli otomobiller üzerindeki ek mali yükümlülük kaldırılmış durumda. Ancak otomotiv sektörüne ilişkin genel ithalat rejiminde yapılan yeni düzenlemeler, konuyu daha dikkatli ele almayı gerektiriyor.

Yeni uygulamaya göre, Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'nin serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülkeler haricinde kalan ülkelerden yapılan binek otomobil ithalatlarında, araç tipine göre değişen oranlarda yeni ek mali yükümlülükler devreye giriyor.

Bu şu anlama geliyor: Her ne kadar ABD menşeli otomobiller özelinde geçmişte uygulanan ek vergi kaldırılmış olsa da, STA kapsamı dışında kalan bazı diğer ülkelerden yapılacak ithalatlarda yeni maliyet artışları söz konusu olabilir.

Özellikle yüksek motor hacimli ve lüks segment araçlar için bu yeni vergi düzenlemeleri, ithalat maliyetlerini artırabilir. Dolayısıyla otomobil piyasasında fiyatlar üzerindeki etki, sadece ABD menşeli araçlar özelinde değil, küresel ithalat zinciri bağlamında değerlendirilmelidir.