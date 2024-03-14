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ABD Hazine Bakanlığı, Hamas bağlantılı kripto işlemlerini inceliyor

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ABD Hazine Bakanlığı, İsrail'e karşı saldırılar öncesi Hamas'ı desteklemiş olabilecek, ABD merkezli kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen 165 milyon dolarlık şüpheli kripto para işlemlerini incelemeye aldı. Bu inceleme, Hazine'nin Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN) tarafından son üç yıl içinde militan gruba ilişkin olabilecek şüpheli faaliyet raporlarının değerlendirildiği bir rapora dayanıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, İsrail'e yönelik son saldırılar öncesi Hamas'ı finansal olarak desteklemiş olabilecek, ABD merkezli kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen 165 milyon dolar değerindeki kripto para işlemlerine yönelik geniş çaplı bir inceleme başlattı.

ABD Hazine Bakanlığından 165 Milyon Dolarlık Şüpheli İşlem İncelemesi

ABD Hazine Bakanlığı, konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre, İsrail'e karşı 7 Ekim'de gerçekleştirilen saldırının öncesinde Hamas'ın desteklenmesine yardımcı olmuş olabilecek, ABD merkezli kurumlar aracılığıyla yapılan 165 milyon dolarlık şüpheli kripto para işlemlerini incelemekte.

Bu inceleme, Kongre'ye sunulan bir rapora dayanarak, Hazine'nin Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN) tarafından son üç yıl içinde militan gruba ilişkin olabilecek şüpheli faaliyet raporlarının değerlendirildiğini gösteriyor. Raporda, Hamas tarafından kullanılan kripto paranın miktarı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.

Bununla birlikte FinCEN mektubu, finans kurumlarının raporladığı işlemlerin sadece bir kısmının gerçekten Hamas ile bağlantılı olabileceğini ve militan grubun kripto kullanımının abartılı olabileceğini belirtiyor.

Bu gelişmelerin ışığında, ABD'li yasa koyucular, Filistinli militan grubuna yönelik yaptırımları artırma amacıyla, terör finansmanında kripto paranın rolünü aktif olarak tartışıyor. Temsilciler Meclisi liderleri, bu konuda daha fazla bilgi talep ederek, Başkan Joe Biden'a Hamas'ın kripto kullanımı hakkında detaylı veri sunmaları için çağrıda bulunmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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