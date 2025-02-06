A Spor CANLI izle! (BOLUSPOR GALATASARAY) 6 Şubat A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
Boluspor - Galatasaray maçı, 6 Şubat 2025 Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı kesintisiz, donmadan HD izlemek isteyen futbolseverler "A Spor canlı izle", "Boluspor - Galatasaray maçı canlı yayın linki" gibi aramalar yapıyor.
A Spor canlı izle! Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Boluspor ile mücadele edecek. Teknik direktör Okan Buruk'un rotasyon yaparak farklı bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor. Boluspor ise Galatasaray karşısında sürpriz yaparak gruptan çıkma şansını artırmak istiyor. Boluspor - Galatasaray maçı 11'leri açıklandığında buradan güncellenmiş olarak takip edebilirsiniz. İşte Boluspor - Galatasaray maçı canlı izleme detayları ve yayın bilgileri…
BOLUSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında Boluspor ile karşılaşıyor. Maç, 6 Şubat 2025 Perşembe günü saat 16.00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak ve A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
A SPOR CANLI İZLEME LİNKİ
A Spor canlı izlemek için haberimizin detaylarından A Spor canlı izleme linkine ve bilgilere ulaşabilirsiniz.
A SPOR FREKANS BİLGİLERİ
Türksat 4A Uydusu:
Frekans: 12053 MHz
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: Yatay (H)
FEC: 5/6
Platformlar:
Digiturk: 88. kanal
Tivibu: 81. kanal
D-Smart: 80. kanal
Kablo TV: 142 ve 143. kanallar