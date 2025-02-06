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A Spor CANLI izle! (BOLUSPOR GALATASARAY) 6 Şubat A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

A Spor CANLI izle! (BOLUSPOR GALATASARAY) 6 Şubat A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
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Boluspor - Galatasaray maçı, 6 Şubat 2025 Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı kesintisiz, donmadan HD izlemek isteyen futbolseverler "A Spor canlı izle", "Boluspor - Galatasaray maçı canlı yayın linki" gibi aramalar yapıyor.

A Spor canlı izle! Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Boluspor ile mücadele edecek. Teknik direktör Okan Buruk'un rotasyon yaparak farklı bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor. Boluspor ise Galatasaray karşısında sürpriz yaparak gruptan çıkma şansını artırmak istiyor. Boluspor - Galatasaray maçı 11'leri açıklandığında buradan güncellenmiş olarak takip edebilirsiniz. İşte Boluspor - Galatasaray maçı canlı izleme detayları ve yayın bilgileri…

BOLUSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında Boluspor ile karşılaşıyor. Maç, 6 Şubat 2025 Perşembe günü saat 16.00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak ve A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

A SPOR CANLI İZLE

A Spor CANLI izle! (BOLUSPOR GALATASARAY) 6 Şubat A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

A SPOR CANLI İZLEME LİNKİ

A Spor canlı izlemek için haberimizin detaylarından A Spor canlı izleme linkine ve bilgilere ulaşabilirsiniz.

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu:

Frekans: 12053 MHz

Sembol Oranı: 27500

Polarizasyon: Yatay (H)

FEC: 5/6

Platformlar:

Digiturk: 88. kanal

Tivibu: 81. kanal

D-Smart: 80. kanal

Kablo TV: 142 ve 143. kanallar

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