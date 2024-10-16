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A Milli Takım muhtemel 11! Galler- Türkiye maçı muhtemel 11'ler

A Milli Takım muhtemel 11! Galler- Türkiye maçı muhtemel 11'ler
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A Milli Takımın Galler karşısındaki muhtemel 11'i belirlendi. Yaklaşan Galler-Türkiye maçı öncesi tahminler ve analizler futbolseverlerin ilgisini çekiyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, bugüne kadar grupta oldukça başarılı bir performans sergileyerek dört maçtan üç galibiyet ve bir beraberlik almış durumda. Bugün oynanacak olan Galler maçında kimlerin forma giyeceği merak ediliyor. Futbol severler, muhtemel 11'leri araştırıyor.

A MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11

Türkiye : Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü , Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kenan Yıldız (cezalı), Kerem Aktürkoğlu.

A Milli Takım muhtemel 11! Galler- Türkiye maçı muhtemel 11'ler

TÜRKİYE- GALLER MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım gruptaki 5. maçında 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ile karşılaşacak.

TÜRKİYE- GALLER MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

Türkiye- Galler maçı saat 20.00'de oynanacak. Milli maçın TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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