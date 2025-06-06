A Milli Kadın Voleybol Takımı maç takvimi Haziran 2025! Filenin Sultanları Milletler Ligi maçları

Filenin Sultanları, 2025 VNL'nin ikinci haftasında İstanbul'da sahaya çıkacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı maç takvimi Haziran 2025 dönemi için yoğun ve zorlu rakiplerle dolu. Peki, Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi maçları ne zaman, hangi gün oynanacak? Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi (VNL) maçları ne zaman? İşte detaylar...

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇLARI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) kapsamında Haziran ayında önemli karşılaşmalara çıkacak. Turnuvanın ikinci haftası, 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Bu etapta millilerimiz, Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile karşılaşacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi maçları ne zaman sorusunun cevabı bu tarihlerde şekilleniyor. Haziran 2025 VNL maç takvimi şu şekilde:

18 Haziran 2025 Çarşamba – 19:30

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti

19 Haziran 2025 Perşembe – 19:30

Türkiye - Kanada

21 Haziran 2025 Cumartesi – 19:30

Türkiye - Güney Kore

22 Haziran 2025 Pazar – 19:30

Türkiye - Brezilya