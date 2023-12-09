Üye Girişi
Haberler

Yunan adalarına kapıda vize ücreti ne kadar olacak? İşte uygulamanın detayları

Son Güncelleme:
Abone Ol

Yunan adalarını ziyaret edecek Türkiye vatandaşlarına 7 günlük kapıda vize uygulamasının detayları belli oldu. Vize ücretinin 60 euro olacağı öğrenilirken, uygulamanın hangi adaları kapsayacağı da ortaya çıktı. İşte kapıda vize uygulamasının detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Türkiye- Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl sonra ilk kez Yunanistan'a resmi ziyarette bulunurken, görüşmede Türk vatandaşlarına vize müjdesi gelmişti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türk vatandaşlarına 10 Yunan adasında 7 günlük kapıda vize uygulamasının başlayacağını duyurdu. Peki vize ücreti ne kadar olacak? İşte uygulamanın detayları...

VİZENİN ÜCRETİ 60 EURO

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, vizenin detaylarına ilişkin Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Yunan hükümet kaynaklarının verdiği bilgiye göre 7 günlük vize uygulamasının detayları şöyle:

  • Yunanistan'a girişte vize alınabilmesi için Türk vatandaşları ve aileleri için basitleştirilmiş bir vize prosedürü sağlandı.
  • Bu vizeyle Yunanistan'da yedi güne kadar kalma olanağı sağlanacak.
  • Vizenin ücreti 60 euro olacak.
  • Yunanistan'da sınırlı bölgesel geçerliliği olacak.
  • 10 adada hayata geçecek.
  • 12 aylık pilot bir program olacak.
  • Bu uygulama, Schengen sisteminin işleyişinden sorumlu olan Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır.

7 GÜNLÜK VİZE HANGİ ADALARI KAPSAYACAK?

7 günlük vizeyi kapsayan 10 Yunan adasının da şunlar olması bekleniyor:

  • Sakız
  • Midilli
  • Rodos
  • Samos
  • Kos
  • Meis
  • Leros
  • Kalimnos
  • Simi
  • Limni

2012'DEN 2019'A KADAR BENZER BİR UYGULAMA OLMUŞTU

Türkiye ve Yunanistan arasında benzer bir uygulama, 2012 yılında da pilot olarak başlatılmış, 2019'a kadar devam etmişti. Ancak pandemiyle birlikte bu uygulama kaldırılmıştı.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
Haberler.com - Diplomasi

Yunanistan Türkiye Diplomasi Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı? RANDEVUSUZ PASAPORT BAŞVURUSU YAPILIR MI? Pasaport için randevu almadan gidilir mi? Nüfus Müdürlüğünden randevu almaya gerek var mı? Benzine indirim var mı? 9 Aralık Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM aktüel ürünler kataloğu - 9 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? İBB BURS SONUÇLARI SON DURUM || 2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nereden, nasıl öğrenilir? BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi? The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title