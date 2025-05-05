6 Mayıs BİM Aktüel ürünler kataloğu! 6 Mayıs Salı günü BİM aktüel ürünler neler?

6 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu, bu hafta da ekonomik fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Pirinçten makarnaya, yoğurttan reçele kadar birçok temel ihtiyaç ürünü raflardaki yerini alıyor. Haftalık alışverişlerini avantajlı fiyatlarla tamamlamak isteyenler için bu katalog kaçırılmaması gereken fırsatlar sunuyor. Peki, 6 Mayıs Salı günü BİM aktüel ürünler neler?

BİM 6 MAYIS ÜRÜNLER KATALOĞU