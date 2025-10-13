5G'ye ne zaman geçilecek, hangi hatlar 5G'ye geçecek?

Bakan Uraloğlu, 5G'ye geçiş sürecine ilişkin de net tarih verdi. 16 Ekim'de yapılacak 5G ihalesine üç büyük mobil operatörün katılacağını açıklayan Uraloğlu, "İhalenin tamamlanmasının ardından operatörlerimiz 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmetini vatandaşlarımızın kullanımına sunacak." dedi.

5G'YE NE ZAMAN GEÇİLECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu yeni dönemin Türkiye'nin dijital dönüşümünde önemli bir kilometre taşı olacağını vurguladı. Uraloğlu, 5G'nin yalnızca iletişimde değil, sağlık, ulaşım ve sanayi gibi birçok alanda köklü değişiklikler yaratacağını belirtti.

5G TEKNOLOJİSİ HAYATI DÖNÜŞTÜRECEK

Bakan Uraloğlu, 5G'nin iletişimde hız ve kaliteyi en üst seviyeye taşıyacağını ifade ederek, "Makineler arası iletişimden yapay zekâya kadar birçok sistem 5G ile daha akıllı ve verimli hale gelecek. Bu teknoloji, mobil haberleşmede yeni bir çağın başlangıcı olacak." dedi.

AKILLI ŞEHİRLERDEN OTOMON ARAÇLARA KADAR GENİŞ KULLANIM ALANI

Uraloğlu, 5G altyapısının akıllı şehirler, otonom araçlar, üretim ve afet yönetimi gibi alanlarda verimlilik ve güvenliği artıracağını belirtti. Ağ dilimleme teknolojisi sayesinde aynı altyapı üzerinde farklı kullanıcı ihtiyaçlarına uygun sanal ağların oluşturulabileceğini söyleyen Uraloğlu, ultra düşük gecikme süreleriyle uzaktan ameliyatlar, otonom araç kontrolü ve sanal gerçeklik gibi uygulamaların çok daha güvenli ve kesintisiz şekilde gerçekleşeceğini dile getirdi.

1 NİSAN 2026'DA 5G DÖNEMİ BAŞLIYOR

Uraloğlu, "16 Ekim 2025'te düzenlenecek 5G ihalesi sonrasında, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 5G hizmeti ülkemizde devreye girecek." ifadelerini kullandı. Bu sürecin yerli üretimi destekleyen, rekabeti teşvik eden ve teknolojik ilerlemeyi hızlandıran bir adım olacağını vurgulayan Bakan, Türkiye'nin dijital geleceğini kendi teknolojik gücüyle şekillendireceğini belirtti.