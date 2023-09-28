5 şirketten halka arz başvurusu! Talep patlaması yaşanıyor

Halka arz edilen şirketlere gösterilen yoğun ilginin ardından gözler borsaya çevrildi. Bu hafta Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) 5 şirket halka arz başvurusu yaptı.

Şirketlerin halka arz süreci hız kazandı. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin halka arz süreçleri yakından takip ediliyor. Halka arz başvurusu yapan şirketler Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay bekliyor.

5 ŞİRKET HALKA ARZ BAŞVURUSU YAPTI

25 Eylül'den itibaren 5 şirket dosyalarını tamamladı ve halka arz başvurusu yaptı. Bu şirketlerin halka arz furyasına katılabilmesi için SPK'dan onay alması gerekiyor. Onay verildiği takdirde halka arz işlemleri başlayacak.

Akçelik Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ, 1000 Yatırımlar Holding AŞ, Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ, Sümer Varlık Yönetim AŞ ve Borlease Otomotiv AŞ halka arz başvurusu yapan şirketler arasında bulunuyor.

Akçelik Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ

Akçelik halka arzındaki taslak bilgilere göre, 18.500.000 lot sermaye artırımı yapılması bekleniyor. Pay edilmesi beklenen lot ise 26.500.000 oldu. Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. AŞ, Borsa İstanbul'da AKCEL koduyla işlem görüyor.

1000 Yatırımlar Holding AŞ

Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş halka arz taslağında eşit dağıtım yer alıyor. 9.500.000 lot pay edileceği bilgisi yer alıyor. Taslak bilgisinde 7.000.000 lot sermaye artırımı yapılacağı bilgisine yer veriliyor.

Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ

Mogan Enerji halka arz başvurusunda 361.700.000 lot pay edileceği bilgisi yer alıyor. Fonun yüzde 45'i enerji sektöründe büyüme, yüzde 45'i finansal borçların azaltılması ve yüzde 10 işletme sermayesi olarak kullanılacak.

Sümer Varlık Yönetim AŞ

Borsa İstanbul'da SMRVA koduyla işlem gören Sümer Varlık Yönetim AŞ, 12.000.000 lot pay edeceği halka arz başvurusu yaptı. Yüzde 50 yeni portföy alımları, yüzde 50 finansal borç fon kullanımı planlanıyor.

Borlease Otomotiv AŞ

Son olarak Borlease Otomotiv halka arz başvurusu yapıldı. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın aracılık edeceği halka arz için SPK'dan onay bekleniyor.

İlgili Haberler