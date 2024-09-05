5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi?
5 Eylül tarihinde akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Gündemdeki konu, benzin, mazot ve motorin fiyatlarına yapılacak olası değişiklikleri içeriyor. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, tüketicilerin ve sektörün yakından takip ettiği bir konu olmaya devam ediyor.
Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrol fiyatının 72 dolar seviyesine kadar gerilemesi, akaryakıtta indirim yapılmasına neden oldu. Bu tür fiyat dalgalanmaları, tüketicilere ve ekonomi genelinde etkilere yol açabilir. Akaryakıt fiyatlarındaki güncel değişiklikler ve indirimler, genellikle petrol fiyatlarındaki hareketlere ve döviz kurlarındaki değişikliklere bağlı olarak güncellenir. Peki, 5 Eylül benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? İşte detaylar...
BENZİN
İstanbul (Avrupa): 43.31 TL
İstanbul (Anadolu): 43.19 TL
Ankara: 43.62 TL
İzmir: 44.08 TL
MOTORİN
İstanbul (Avrupa): 43.23 TL
İstanbul (Anadolu): 43.16
Ankara: 43.62 TL
İzmir: 44.13 TL
OTO GAZ
İstanbul (Avrupa): 25.13 TL
İstanbul (Anadolu): 24.59 TL
Ankara: 25.14 TL
İzmir: 24.89 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor