4 EYLÜL CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Ekonomi gündemini yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar için 4 Eylül 2025 Perşembe sabahı itibarıyla canlı altın fiyatları ve döviz kurları netleşti. Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş eğilimi dikkat çekerken, dolar ve Euro gibi döviz birimlerinde de dalgalı seyir sürüyor. Peki, canlı altın fiyatları 4 Eylül verilerine göre gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

4 EYLÜL GRAM ALTIN NE KADAR?

4 Eylül 2025 itibarıyla gram altın fiyatları hem yatırımcıların hem kuyumcuların yakın takibinde. Özellikle düğün sezonunun etkisiyle taleplerin arttığı bu dönemde gram altında yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanıyor.

Gram altın alış fiyatı: 4.680,26 TL

Gram altın satış fiyatı: 4.680,77 TL

Analistlere göre, gram altında yaşanan bu artış; ons altının 2.000 dolar üzerindeki seyri ve TL karşısında güçlenen döviz kuru ile doğrudan ilişkili.

4 EYLÜL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırım amaçlı en çok tercih edilen altın türlerinden biri olan çeyrek altın, özellikle bireysel yatırımcının ilk tercihi olmaya devam ediyor. 4 Eylül çeyrek altın ne kadar sorusu, günün en çok arananları arasında yer alıyor.

Çeyrek altın alış fiyatı: 7.634,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 7.702,00 TL

Kısa vadeli al-sat yapan yatırımcılar için çeyrek altındaki bu fiyat aralığı dikkatle analiz edilmeli.

4 EYLÜL YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın, çeyrek altının iki katı ağırlığında olup daha yüksek meblağlarla yatırım yapmak isteyenlerin tercihi oluyor. 4 Eylül yarım altın ne kadar? sorusuna yanıt arayanlar için fiyatlar şöyle:

Yarım altın alış fiyatı (tahmini): 15.265,00 TL

Yarım altın satış fiyatı (tahmini): 15.404,00 TL

Yarım altın, genellikle düğünlerde takı olarak tercih edilmekle birlikte, uzun vadeli yatırımcılar için de güvenli liman olma özelliğini sürdürüyor.

4 EYLÜL TAM ALTIN NE KADAR?

Yatırım miktarı arttıkça tercih edilen tam altın, güvenli liman arayan büyük yatırımcıların gözdesi. Fiyatlar, çeyrek ve yarım altının piyasa oranlarına göre belirleniyor.

Tam altın alış fiyatı (tahmini): 30.530,00 TL

Tam altın satış fiyatı (tahmini): 30.808,00 TL

Özellikle banka altın hesaplarında tercih edilen tam altın, fiziki alım yerine dijital yatırım için de kullanılıyor.

4 EYLÜL CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını, Darphane tarafından basılan ve özel ölçülere sahip bir yatırım aracıdır. Altın severlerin yanı sıra koleksiyoncular tarafından da tercih edilir.

Cumhuriyet altını alış: 31.286,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 31.759,00 TL

Geleneksel yatırım araçlarından biri olan Cumhuriyet altını, fiziki olarak saklanabilen, değerini koruyan ve her dönem rağbet gören bir seçenek.

4 EYLÜL ATA ALTIN NE KADAR?

Osmanlı döneminden bugüne değerini koruyan Ata altın, hem estetik hem de yatırım aracı olarak tercih ediliyor. Gramaj olarak Cumhuriyet altınına yakın olsa da tasarım ve baskı farklılıkları ile ayrışır.

Ata altın alış: 31.006,00 TL

Ata altın satış: 31.372,00 TL

Ata altın, özel günlerde hediye olarak da sıkça tercih edilen, geçmişle geleceği birleştiren bir yatırım ürünüdür.

4 EYLÜL PERŞEMBE 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI

Bugün itibarıyla 4 Eylül Perşembe 2025 canlı altın fiyatları, piyasalarda önemli sinyaller veriyor. FED'in faiz kararları, jeopolitik gelişmeler ve enflasyon verileri, altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Gram Altın

4.680,26

4.680,77

Çeyrek Altın

7.634,00

7.702,00

Yarım Altın

15.265,00

15.404,00

Tam Altın

30.530,00

30.808,00

Cumhuriyet Altını

31.286,00

31.759,00

Ata Altın

31.006,00

31.372,00

Yarım ve tam altın fiyatları çeyrek altının alış/satış değerleri üzerinden hesaplanmıştır.

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?

4 Eylül 2025 itibarıyla altın fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurlarındaki artış ve küresel ekonomik belirsizliklerle paralel seyrediyor. Dolar kurunun 41 TL'yi aşması ve Euro'nun 48 TL'yi geçmesi, altın fiyatlarının da yukarı yönlü seyrini destekliyor.

Uzman Önerisi: Kısa vadeli al-sat yerine, orta ve uzun vadede altın yatırımı yapmak, volatil piyasada daha az riskli olabilir.

Güncel veriler ve daha fazlası için güvenilir finans kaynaklarını ve resmi kur verilerini takip etmeyi ihmal etmeyin.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI (4 EYLÜL 2025)

Dolar (USD/TRY): 41,17 TL

Euro (EUR/TRY): 48,13 TL

Sterlin (GBP/TRY): 55,54 TL