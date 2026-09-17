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3600 Günle Kısmi Emeklilik ve EYT Şartları

3600 Günle Kısmi Emeklilik ve EYT Şartları
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Prim günü eksik olanlar 3600 günle kısmi emekliliği araştırırken, SGK'dan emekli olanlar ve çalışmayanlar için BES ikinci gelir kapısı olarak gündemde. 3600 prim günü tek başına yeterli olmuyor.

Emeklilik için prim günü eksik kalan vatandaşlar, 3600 günle kısmi emeklilik seçeneğini araştırıyor. SGK'dan emekli olanlar ve çalışmayanlar için BES üzerinden ikinci bir gelir kapısı gündemde.

3600 prim günü tek başına yeterli olmuyor; ilk sigorta giriş tarihi, sigortalılık süresi ve yaş kriterleri birlikte değerlendiriliyor.

2023'te yürürlüğe giren EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar için yaş şartı değişti; bu tarihten sonra başlayanlar için yaş ve prim şartları devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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