Tamamlanan yerel seçim sonuçlarıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, kameraların karşısına geçerek konuştu. Yener kesin olmayan sonuçlara göre; CHP'nin 35, Ak Parti'nin 24 belediye kazandığını belirterek seçime katılım oranının yüzde 78.11 olduğunu söyledi.Peki, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine katılım oranı kaç? AK Parti ve CHP kaç büyükşehiri aldı?

31 MART 2024 YEREL SEÇİMERİNE KATILIM ORANI KAÇ?

YSK Başkanı Yener, ''Yerel seçimlere katılım oranı yüzde 78 oldu.'' açıklamasında bulundu. Yener, seçimlerin huzur ve güven içerisinde yapılarak sona erdiğini vurguladığı konuşmasında "Seçimde emeği geçen personellerimize, sandık görevlilerine, çeşitli kademelerde görev alanlara, siyasi partilerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Yener "Kesin seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte internet sitemizde ıslak imzalı tutanaklar vatandaşlarımızın erişimine açılacaktır. Seçimin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ VE CHP KAÇ BÜYÜKŞEHİRİ ALDI?

CHP 14, AK Parti 12 büyükşehir belediyesini kazandı.