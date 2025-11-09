30 yaş altı TOKİ başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Anne babasının üzerine ev olanlar başvuru yapabiliyor mu?

Türkiye'de gençlerin konut sahibi olmasını kolaylaştıran TOKİ projeleri, 18-30 yaş arası başvuru sahipleri için büyük fırsatlar sunuyor. Devlet destekli sosyal konut projeleri sayesinde gençler, kira ödemekten kurtularak kendi evlerine sahip olabiliyor. Peki, 18-30 yaş arası TOKİ başvurusu nasıl yapılır? 30 yaş altı TOKİ başvuru şartları neler? Anne babasının üzerine ev olanlar başvuru yapabiliyor mu? Detaylar haberimizde!

18-30 YAŞ ARASI TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025 yılında gençlerin konut sahibi olabilmesi için devlet destekli TOKİ projeleri büyük fırsatlar sunuyor. 18-30 yaş arası başvurular, özellikle "Genç" kategorisi kapsamında yapılacak ve başvuru süreci e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, başvuru adımları tam olarak nasıl işliyor?

Öncelikle başvuru yapacak kişinin 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını geçmemiş olması gerekiyor. Başvurular, T.C. vatandaşı olmak ve en az 10 yıldır Türkiye'de vatandaşlık haklarına sahip olmak şartıyla yapılabilir. Başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken adımlar:

e-Devlet Üzerinden Başvuru: TOKİ başvurusu, T.C. kimlik numaranız ile e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirilir.

Konut Bilgileri ve Gelir Beyanı: Başvuru formunda hane halkı geliri ve mevcut konut durumu sorulur. İstanbul için hane halkı aylık net gelirinin 145 bin TL, diğer iller için ise 127 bin TL'yi geçmemesi gerekir.

Başvuru Onayı ve Kura Süreci: Başvurular tamamlandıktan sonra kura ile hak sahipleri belirlenir.

Başvuru sürecinde, başvuru sahibinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına tapuda konut bulunmaması gerekir. Bu kural, devlet destekli konutun gerçekten ihtiyacı olan gençlere ulaşmasını sağlamak için uygulanmaktadır.

18-30 YAŞ ARASI TOKİ BAŞVURU ŞARTLAR NE?

18-30 yaş aralığındaki gençler için TOKİ başvurusunda aranan şartlar detaylı ve titizlikle belirlenmiştir. Bu şartlar, devletin gençlere öncelikli olarak konut sağlama amacını yansıtır.

Başvuru şartları:

18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını geçmemiş olmak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak.

Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına tapuda kayıtlı konutu bulunmamak.

Başvuru sahibinin anne ve babası adına tapuda kayıtlı konut bulunmamak.

Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak.

Projenin bulunduğu ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak veya o ilin nüfusuna kayıtlı olmak.

Hane halkı aylık net geliri İstanbul için 145 bin TL, diğer iller için 127 bin TL'yi geçmemeli.

Bu şartlar, başvuru sürecinde gençlerin avantajlı konumda olmasını sağlamak ve devlet destekli konutun gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını garanti altına almak için önemlidir.

ANNE BABASININ ÜZERİNE EV OLANLAR BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Sıkça merak edilen konulardan biri, 18-30 yaş arası başvuru sahiplerinin anne veya babalarının üzerine kayıtlı konutları varsa başvurup başvuramayacağıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına göre, 18-30 yaş arasındaki gençlerin anne veya babası adına tapuda konut kayıtlı ise "Genç" kategorisinden başvuru yapmaları mümkün değildir. Bu kuralın amacı, devlet destekli konut fırsatının aileleri üzerinden konut sahibi olmayan gençlere ulaşmasını sağlamaktır.

Dolayısıyla, başvuru sahibi gençlerin hem kendisi hem de anne-babaları adına tapuda kayıtlı konut bulunmamalıdır. Eğer aileden birinin üzerine konut varsa, başvuru kabul edilmeyecektir.

TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2025 TOKİ başvuru tarihleri netleşti. Başvurular, 10-19 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru süreci T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak açılacak:

10 Kasım 2025: Son rakamı '0' olan vatandaşlar

11 Kasım 2025: Son rakamı '2' olan vatandaşlar

12 Kasım 2025: Son rakamı '4' olan vatandaşlar

13 Kasım 2025: Son rakamı '6' olan vatandaşlar

14 Kasım 2025: Son rakamı '8' olan vatandaşlar

15 Kasım 2025 itibariyle başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak. Bu tarihten sonra kalan tüm başvurular serbest şekilde alınacak.

Başvuru tarihlerine dikkat etmek, başvuru hakkının kaybolmaması açısından kritik öneme sahiptir. Kura ve başvuru süreci ile ilgili güncel bilgiler TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden takip edilebilir.