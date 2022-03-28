28 Mart TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 28 Mart Pazartesi ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var?
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28 Mart Pazartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 28 Mart TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 28 Mart yayın akışında neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 28 Mart yayın akışı Bugün hangi diziler var? 28 Mart Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 28 Mart Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 28 Mart Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
28 MART PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI (28 MART 2022 PAZARTESİ)
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kuruş
00:15 Hacker (Blackhat) (Yabancı Sinema)
02:45 Baba
ATV YAYIN AKIŞI (28 MART 2022 PAZARTESİ)
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Sinema
02:50 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:05 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI (28 MART 2022 PAZARTESİ)
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Fırıncının Karısı (Yerli Sinema)
21:45 Büyük Beyaz (Yabancı Sinema)
23:45 Büyük Beyaz (Yabancı Sinema)
01:45 Gelinim Mutfakta
04:00 Arda İle Omuz Omuza
04:45 Küçük Ağa
FOX TV YAYIN AKIŞI (28 MART 2022 PAZARTESİ)
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:30 Evlilik Hakkında Her Şey
02:15 Çalgı Çengi ( Yerli Sinema)
03:45 En Hamarat Benim
06:00 Zümrüdüanka
STAR TV YAYIN AKIŞI (28 MART 2022 PAZARTESİ)
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrar
22:30 Yerli Dizi Tekrar
00:45 Aramızda Kalsın
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI (28 MART 2022 PAZARTESİ)
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Canım Annem
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
TRT 1 YAYIN AKIŞI (28 MART 2022 PAZARTESİ)
05:05 Elimi Bırakma
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
13:30 Ege'nin Hamsisi
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:10 Teşkilat
02:10 Alparaslan: Büyük Selçuklu