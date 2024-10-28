Bankalar, borsa, kargolar, hastaneler ve diğer kurum-kuruluşlarda Cumhuriyet Bayramı çalışma saatleri kontrol ediliyor. Peki, 28 Ekim borsa kaçta kapanıyor?

28 EKİM BORSA KAÇTA KAPANIYOR?

Bu yıl salı gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kapsamında. Bayram öncesi olan 28 Ekim Pazartesi günü de yarım gün tatil olarak değerlendiriliyor. Buna göre bazı kurum ve kuruluşlar 1,5 gün hizmet vermeyecek.

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Borsa İstanbul pay piyasası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Pazartesi günü saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında 1,5 günlük tatile girecek.

Buna göre; 28 Ekim'de borsa saat 12.40'a kadar açık olacak ve 12.40'tan sonra 30 Ekim Çarşamba işlem saatine kadar yeni bir işlem yapılamayacak.

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ