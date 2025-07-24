BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 24 Temmuz bugün maç var mı, şifresiz mi?

"Bugün kimin maçı var?" sorusu, Süper Lig takımlarının sezon öncesi hazırlık sürecinde karşılaştığı takımlar üzerinden gündemde kalmaya devam ediyor. Özellikle Galatasaray, Beşiktaş ve Konyaspor gibi kulüplerin hazırlık maçları, taraftarlar tarafından büyük ilgiyle izleniyor. 24 Temmuz'da oynanacak maçların saatleri ve yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, bugün kimin maçı var? 24 Temmuz bugün maç var mı, şifresiz mi?

BUGÜN MAÇ VAR MI?

"Bugün maç var mı?" sorusunun cevabı, özellikle yaz aylarında yapılan hazırlık maçları nedeniyle değişiklik gösterebiliyor. Liglerin başlamasına az bir süre kala takımlar son taktik ve kondisyon hazırlıklarını bu tür maçlarla sürdürüyor.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

21:30 – Celtic vs. Ajax (S Sport Plus – Şifreli)