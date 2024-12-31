21 Kasım 1998'de İngiltere Championship Ligi'nde oynanan Sunderland-Barnsley maçında Barnsley forveti Ashley Ward, maçın 33. ila 37. dakikaları ....
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 21 Kasım 1998'de İngiltere Championship Ligi'nde oynanan Sunderland-Barnsley maçında Barnsley forveti Ashley Ward, maçın 33. ila 37. dakikaları arasında hangisini yapmamıştır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 21 Kasım 1998'de İngiltere Championship Ligi'nde oynanan Sunderland-Barnsley maçında Barnsley forveti Ashley Ward, maçın 33. ila 37. dakikaları arasında hangisini yapmamıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 21 Kasım 1998'de İngiltere Championship Ligi'nde oynanan Sunderland-Barnsley maçında Barnsley forveti Ashley Ward, maçın 33. ila 37. dakikaları arasında hangisini yapmamıştır?
21 KASIM 1998'DE İNGİLTERE CHAMPİONSHİP LİGİ'NDE OYNANAN SUNDERLAND-BARNSLEY MAÇINDA BARNSLEY FORVETİ ASHLEY WARD, MAÇIN 33. İLA 37. DAKİKALARI ARASINDA HANGİSİNİ YAPMAMIŞTIR?
A: Rakip kaleye gol atmıştır
B: Penaltı kaçırmıştır
C: Kendi kalesine gol atmıştır
D: Kırmızı kart görmüştür
Cevap: C