Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? 2025 Yurt dışı çıkış harcı ücreti ne kadar? Fiyatlar zamlandı!

2025 yılı 9 Eylül itibarıyla birlikte yurt dışına çıkmak isteyen Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. Peki, ! Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu, nasıl ödenir, kimler muaf?

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLDU?

Yurt dışına çıkacak Türk vatandaşlarının ödemekle yükümlü olduğu çıkış harcı, Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda 1000 TL'ye yükseltildi.

2024 yılının sonunda 500?TL olan tutar, 1 Ocak 2025'ten itibaren 710?TL olarak uygulanmaya başlanmıştır.

Yukarıdaki bilgiye dayanarak, 2025 yılında yurt dışına çıkış harcı 1000?TL olmuştur.

2025 yılı yurt dışı çıkış harcı 1000?TL'dir. Bu tutar, Vergi Usul Kanunu'nun yeniden değerleme oranı doğrultusunda, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararıyla uygulanmaktadır.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NASIL ÖDENİR?

Basılı "harç pulu" uygulamasına 1 Ocak 2025 itibarıyla son verilmiştir. Ödeme yöntemleri şu şekildedir:

Dijital Vergi Dairesi (İnteraktif Vergi Dairesi)

e-Devlet üzerindeki GİB Mobil uygulaması

Anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık sistemleri

PTT şubeleri

Vergi daireleri, malmüdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri

Bu ödeme kanallarının tümü, yurt dışı çıkış harcı için kullanılabilir.

Ayrıca, "Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama" menüsünden ödemenin durumu dijital ortamda kontrol edilebilir.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINDAN KİMLER MUAF TUTULUYOR?

Yurt dışına çıkış harcı, aşağıdaki durumda olan kişiler için muaf tutulmuştur:

Yurt dışında oturma izni bulunanlar 7 yaşını doldurmamış çocuklar Pasavan veya benzeri belgelerle çıkış yapanlar KKTC'ye sadece kimlik belgesi ile geçiş yapanlar Kara, deniz, hava ve demiryolunda ticari sefer yapan toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı (bazı sınırlandırmalarla)

Ticari araç mürettebatındaki muafiyet, araçla birlikte ve fiilen görevli olanlar için geçerlidir. Örneğin kara taşıtlarında ticari minibüs veya kamyonette bir kişi muaf tutulabilir; diğer motorlu kara taşıtlarında ise en fazla üç kişi bu haktan yararlanabilir.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HER ÇIKIŞTA ÖDENİR Mİ?

Evet. Yurt dışına her çıkışta, harç tekrar tekrar ödenmelidir. Harç, "çıkış başına" uygulanan bir yükümlülüktür; yani her seyahat için yeniden ödeme gereklidir.