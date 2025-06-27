2025 Temmuz memur zammı ne kadar olacak? Zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte beklenen tarih!

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Ocak-Mayıs 2025 döneminde enflasyon %15,09 olarak gerçekleşti. 2025 Temmuz memur zammı ne kadar olacak sorusu, Haziran enflasyonunun ardından netlik kazanacak. Kamu çalışanları, "Zam oranı ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını bekliyor. Peki, 2025 Temmuz memur zammı ne kadar olacak? Zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

TEMMUZ MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da Haziran ayı enflasyon verilerini kamuoyuna duyuracak. Bu verilerle birlikte, memur ve emeklilere yapılacak 2025 Temmuz memur zammı ne kadar olacak sorusunun cevabı kesinleşmiş olacak.

ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Saat 10.00 itibarıyla açıklanacak verilerle birlikte memur maaş katsayıları güncellenecek ve Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni maaşlar hesaplanacak.

Bu gelişmeler doğrultusunda öğretmen, polis, doktor, hemşire gibi kamu çalışanlarının alacağı net maaş tutarları da aynı gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak. Böylece 2025 Temmuz memur zammı ne kadar olacak sorusuna kesin yanıt verilmiş olacak.